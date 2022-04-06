Whatsapp gruplarında organize olan İsraillilerden şiddet çağrısı: Filistinlilerin evlerini yakın

Bir yıl önce ülkede şiddetin patlak vermesinden bu yana aktif olan bir dizi İsrailli WhatsApp ve Telegram grubu, bir kez daha açıkça Filistinlilere karşı şiddet çağrısında bulunuyor ve bunu organize ediyor.

VICE'ın haberine göre 2021'den beri aktif olan "Love Israel" adlı WhatsApp grubundaki bir kullanıcı, "Arkadaşlar, ülkeyi sallamamız gerekiyor" dedi ve Batı Şeria'da belirli bir zaman ve yerde grup üyelerinin buluşmasını istedi çünkü "Birçok Filistinlinin İsrail'de çalışmaya giderken geçtiği yer. Devlet ortalığı karıştırmayacaksa biz yaparız!" diyerek kullanıcılara şiddet çağrısında bulundu.

OYNAT 00:59 Batı Şeria'da İsrail şiddeti! Batı Şeria'da Filistin televizyonunun kaydettiği görüntülerdeki İsrail askerleri büyük tepki çekti. Görüntülerde, Ramallah yakınlarında İsrail askerleri Filistinli bir sivilin etrafını kuşatıyor ardından da orantısız şiddet uyguluyor. Askerler silahsız olduğu belirtilen Filistinliyi defalarca yere düşürüyor. Bazen tüfek bazen de tekmelerle darp ediyor.







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Aynı WhatsApp grubundan bir kullanıcı, "Filistinlilerin evlerini yakmamız gerekiyor" diyerek gruptakileri birlik olmaya davet etti.

DÜNYA İsrail şiddeti

Bir diğer kullanıcı ise, Telegram grubuna gönderilen mesaja yanıt olarak, "Bıçaklar, muştalar, çubuklar ve taşlar ve Molotof kokteyli getirin" dedi.

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"Sessiz olmayacağız" adlı bir kullanıcı ise elinde iki el bombası tutarken bir fotoğrafını paylaştı. Polis resmi yayınlayan kullanıcının el bombalarını İsrail Savunma Kuvvetleri'nde bir asker olan ağabeyinden alan 13 yaşındaki bir çocuk olduğunu söyledi.