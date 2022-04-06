Whatsapp gruplarında organize olan İsraillilerden şiddet çağrısı: Filistinlilerin evlerini yakın
İsraillilerin şiddeti kışkırttığı "Love Israel" adlı bir WhatsApp grubu bir yıldan fazla bir süredir aktif. Kullanıcılar konumlarını paylaşarak herhangi bir saldırı düzenleme konusunda hemen organize olabiliyor. Bir kullanıcı "Filistinlerinin evlerini yakmamız gerekiyor" diye mesaj atarken, 13 yaşındaki bir çocuk ise İsrail Savunma Kuvvetleri'nde bir asker olan abisinden aldığı el bombalarının resmini paylaştı.
Bir yıl önce ülkede şiddetin patlak vermesinden bu yana aktif olan bir dizi İsrailli WhatsApp ve Telegram grubu, bir kez daha açıkça Filistinlilere karşı şiddet çağrısında bulunuyor ve bunu organize ediyor.
VICE'ın haberine göre 2021'den beri aktif olan "Love Israel" adlı WhatsApp grubundaki bir kullanıcı, "Arkadaşlar, ülkeyi sallamamız gerekiyor" dedi ve Batı Şeria'da belirli bir zaman ve yerde grup üyelerinin buluşmasını istedi çünkü "Birçok Filistinlinin İsrail'de çalışmaya giderken geçtiği yer. Devlet ortalığı karıştırmayacaksa biz yaparız!" diyerek kullanıcılara şiddet çağrısında bulundu.
"Sessiz olmayacağız" adlı bir kullanıcı ise elinde iki el bombası tutarken bir fotoğrafını paylaştı. Polis resmi yayınlayan kullanıcının el bombalarını İsrail Savunma Kuvvetleri'nde bir asker olan ağabeyinden alan 13 yaşındaki bir çocuk olduğunu söyledi.