WhatsApp'a yasak: Tüm hükümet çalışanları telefonlardan silecek

İskoçya, hükümet çalışanlarının telefonlarında WhatsApp, Signal ve Facebook Messenger dahil resmi hükümet iletişimleri için kullanılmayan tüm mesajlaşma uygulamalarını yasaklayacak. 2025 baharında gelmesi beklenen yasağın ardından resmi cihazlardan uygulamalar kaldırılacak.

Koronavirüs pandemi sürecinde siyaseçilerin WhatsApp’ı kullanmaları eleştirilere neden olmuştu. Meta’ya ait uygulamayı kullanmalarından dolayı bazı siyasetçilere dava açılmış; soruşturmada küfürlü mesajlar ortaya çıkmıştı. Bakan Humza Yousaf, küfürlü mesajlarından dolayı özel bir inceleme yaşamıştı.