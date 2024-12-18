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WhatsApp'a yasak: Tüm hükümet çalışanları telefonlardan silecek

WhatsApp'a yasak: Tüm hükümet çalışanları telefonlardan silecek

10:4918/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İskoçya'da resmi telefonlarda mesajlaşma uygulamaları yasaklanıyor.
İskoçya'da resmi telefonlarda mesajlaşma uygulamaları yasaklanıyor.

İskoçya’da hükümet çalışanlarına mesajlaşma uygulamalarını kullanmak yasaklanacak.

İskoçya, hükümet çalışanlarının telefonlarında WhatsApp, Signal ve Facebook Messenger dahil resmi hükümet iletişimleri için kullanılmayan tüm mesajlaşma uygulamalarını yasaklayacak. 2025 baharında gelmesi beklenen yasağın ardından resmi cihazlardan uygulamalar kaldırılacak.


Pandemideki kullanım soruşturma açtırmıştı

Koronavirüs pandemi sürecinde siyaseçilerin WhatsApp’ı kullanmaları eleştirilere neden olmuştu. Meta’ya ait uygulamayı kullanmalarından dolayı bazı siyasetçilere dava açılmış; soruşturmada küfürlü mesajlar ortaya çıkmıştı. Bakan Humza Yousaf, küfürlü mesajlarından dolayı özel bir inceleme yaşamıştı.






#İskoçya
#WhatsApp
#Humza Yousaf
#Facebook
#Signal

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