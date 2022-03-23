Dünya WSJ Zelenskiy Bidendan Abramoviche yaptırım getirmemesini istedi
AVRUPA

WSJ: Zelenskiy Biden'dan Abramovich'e yaptırım getirmemesini istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus milyarder Roman Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi.

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Haber Merkezi AA
WSJ: Zelenskiy Bidendan Abramoviche yaptırım getirmemesini istedi
Roman Abramovich

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde Rus milyarder Abramovich'in Zelenskiy ile Biden arasındaki görüşmelerde konu edildiği bildirildi.

  • Habere göre Zelenskiy, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD'den Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istedi. Beyaz Saray bunun üzerine yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığına ulaşarak listede Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

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AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelenskiy'den Biden'a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramovich'in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğinin ise bilinmediği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD yönetimi, AB ile koordineli şekilde önceki hafta çok sayıda Rus oligarka yaptırım kararı almış ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulmuştu.

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