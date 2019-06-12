Dünya Yabancı düşmanlığı siyasete katılımı düşürüyor
AVRUPA

Yabancı düşmanlığı siyasete katılımı düşürüyor

Avrupa'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı Türklerin entegrasyonunu engelliyor. AKPM diaspora ve entegrasyon alt komitesine Türklerin bulundukları ülkelerde siyasal katılımları ile ilgili sunum yapan Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanı Bülent Bilgi, Türklerin Türkiye siyasetine duyduğu ilginin, yaşadıkları ülkenin siyasetine gösterdiği ilgiden yüksek olduğuna dikkat çekti. Türklerin Avrupa’daki siyasi partilere üye olma isteklerinin düşük olduğu vurgulanırken Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de hiç oy kullanmadıkları belirtildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Diaspora ve Entegrasyon Alt Komitesi ortak toplantısında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, Türk toplumunun bulundukları ülkelerde siyasal katılımı ile ilgili bir sunum yaptı. ‘Siyasi katılım’ konulu sunumda öne çıkan detaylar şöyle:

İSLAMAFOBİ'YE KARŞI ETKİN MÜCADELE

UID, yurt dışında yaşayan Türklerin ve kardeş toplulukların siyasal, sosyal ve kültürel gelişimini sağlayarak, bulundukları ülkelerdeki etkinliklerini artırmayı hedefliyor. Özellikle Avrupa ve gönül coğrafyamızdaki soydaş ve akraba toplulukların değerleri doğrultusunda kimliklerini güçlendiriyor ve BM değerleri ile arada yaşamı destekleniyor. İslamafobi’ye karşı etkin çalışma yürütmek, diasporadaki varlığımız ve geleceğimiz açısından önem arz ediyor.

SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRI MAĞDURU...

Türkler, ayrımcılık, sözlü veya fiziki saldırıya maruz kalıyor. Türklerin, Almanya'da yüzde 18'i sözlü, yüzde 14'ü fiziki, Fransa'da yüzde 8'i sözlü, yüzde 3 fiziki, Hollanda'da yüzde 14 sözlü, yüzde 9 fiziki saldırıya uğradı.

TÜRKİYE SİYASETİNE İLGİ DAHA FAZLA

UID'nin, Almanya, Fransa ve Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin siyasi katılım raporunda, Türklerin çoğu Almanya, Fransa, Hollanda’da siyasete ilgi duymuyor. Almanya’daki Türklerin yaklaşık yüzde 35 Almanya siyasetiyle yakından veya çok yakından ilgilendikleri, Fransa’dan katılanlarda bu oran yüzde 30, Hollanda’dan katılanlarda ise yüzde 23. Katılımcıların Türkiye siyasetine duyduğu ilginin, yaşadıkları ülkenin siyasetine gösterdiği ilgiyle kıyasla daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu sonuçlarda Türkiye'yi kabullenme, Almanya, Fransa ve Hollanda'yı kabullenmeme faktörlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

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AP SEÇİMLERİNDE HİÇ OY KULLANMAYANLAR

Türklerin Almanya'da yüzde 25, Fransa’da yüzde 27 düzeyinde federal veya parlamento seçimlerinde oy verdiğini söylüyor. Hollanda da bu oran yüzde 43. Kişilerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilgisi de zayıf. Almanya’daki katılımcıların yüzde 77’si, Fransa’daki katılımcıların yüzde 69’u ve Hollanda’daki katılımcıların yüzde 58’i şu ana dek Avrupa parlamentosu seçimlerinde hiç oy kullanmadığını aktardı.

SİYASİ PARTİLERE KATILIM DÜŞÜK

Ayrıca kişilerin bulundukları ülkelerde siyasi partilere üye olma istekleri de düşük. “Geçmişte bir parti üyeliğiniz bulundu mu veya şu an bir partiye üye misiniz” sorusuna Almanya’daki katılımcıların yüzde 88’i, Fransa’daki katılımcıların yüzde 90’ı, Hollanda’daki katılımcıların yüzde 94’ü ‘hayır cevabını verdi.

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