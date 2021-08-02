İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, işgal altındaki Batı Şeria’da bir sivil Yahudi işgalcinin, İsrail askerinin silahını alarak Filistinlilere ateş açtığını gösteren bir video paylaştı.

Olayın Batı Şeria’nın El-Halil kentine bağlı Et-Tavani beldesi kırsalında 26 Haziran’da yaşandığı belirtildi.

Görüntülerde, bölgeye İsrail ordusuna ait askeri araçla geldiği ve sivil olduğu görülen bir Yahudi sivil işgalcinin İsrail askerlerine ait bir silahla Filistinlilere ateş açtığı görülüyor.

OYNAT 00:43 Yahudi işgalci İsrail askerinin silahını alarak Filistinlilere ateş açtı İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'da bir sivil Yahudi işgalcinin, İsrail askerinin silahını alarak Filistinlilere ateş açtığını gösteren bir video ortaya çıktı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in servis ettiği görüntünün haziran ayında çekildiği ve can kaybının meydana gelmediği belirtildi. BiP'te paylaş

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B’Tselem’e göre, videoyu çeken Filistinlinin İsrail askerlerine, “Bu Yahudi yerleşimci ateş ediyor, onun kimlik bilgilerini almalısınız.” şeklindeki sözlerine karşılık askerler, Filistinliyi bölgeden uzaklaştırıyor.

B’Tselem’in açıklamasında, sivil Yahudi işgalcilerin Batı Şeria’daki ihlalleri ve İsrail askerlerinin yaşanan bu ihlallere nasıl göz yumduğuna dikkat çekildi.

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Öte yandan İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bir askerin Yahudi bir yerleşimciyi bölgeyi tanıtma amacıyla askeri araçla taşıdığı ve bölgedeki Filistinlilerin taşlı saldırılarına maruz kaldıkları" öne sürüldü.

Açıklamada, "Buna karşılık, yerleşimcinin askerden silahını alıp havaya ateş açtığı ve yaralananın olmadığı" ifade edildi.

Askerin sorguya alındığı belirtilen açıklamada, bölge komutanından da açıklama istendiği vurgulandı.

Sivil Yahudi işgalcilerin ihlalleri

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, yıl başından bu yanda, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin sivil Yahudi işgalcilerce 299 ihlale maruz kaldığı belirtildi.

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Açıklamada, 205 ihlalin Filistinlilerin mülklerine yönelik olduğuna dikkat çekilirken, 94 ihlalin de doğrudan Filistinlilere fiziksel olarak yansıdığı kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm sivil Yahudi işgal birimleri yasa dışı kabul ediliyor.