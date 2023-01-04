Dünya Yahudi yerleşimciler Kudüste Hristiyan mezarlığını tahrip etti
ORTADOĞU

Yahudi yerleşimciler Kudüs’te Hristiyan mezarlığını tahrip etti

Doğu Kudüs’teki Sion Tepesi’nde yer alan Protestan mezarlığına gizlice giren Yahudi yerleşimciler, otuzdan fazla mezarı tahrip etti.

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Haber Merkezi AA
Yahudi yerleşimciler Kudüs’te Hristiyan mezarlığını tahrip etti
Arşiv

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bir grup Yahudi yerleşimci, Hristiyanlara ait mezarlığa saldırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, 2 Yahudi yerleşimci, tarihi kabirlerdeki mermer haç sembollerini kırarak, ikonlara zarar verdi ve moloz parçalarını etrafa attı.

Mezarlıktan sorumlu Kudüs Piskoposluk İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "kipa ve ‘tallit’ giyen genç yaşlardaki en az 2 vandalın, çoğu tarihi, otuzdan fazla mezar taşını kasten ve acımasızca parçaladığı” belirtildi.

Tahrip edilen mezar taşları arasında, mezarlığın bitişiğindeki Kudüs Üniversite Koleji'nin kurucusu Protestan Piskopos Samuel Gobat'ın büstünün de bulunduğu mezar taşı ile İngiliz mandası dönemine ait 3 Filistinli polis memurunun mezarları bulunduğu kaydedildi.

Birçok taş haçın da "vandalların saldırısından nasibini aldığı" vurgulanan açıklamada, “Bu da bu suç eyleminin dini bağnazlık ve Hıristiyanlara karşı nefretten kaynaklandığını açıkça gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

Saldırının “terör suçu” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Kudüs Piskoposluk İdaresi, bu ahlaksız saygısızlık eylemlerini kınıyor ve ilgili makamları, nefret suçlarıyla ilgili yasalar da dahil olmak üzere yasaların izin verdiği ölçüde bu terör suçlarının faillerini aramaya, tutuklamaya ve kovuşturmaya davet ediyor.” çağrısı yapıldı.

“Artan bir ayrımcılık ve dışlama görüyoruz”

Kudüs Anglikan Başpiskoposu Husam Naum da mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, “bu tür vandalizm olaylarının bir daha tekrarlanmaması için gerekli adımları atacaklarını” vurgulayarak, “Kudüs barış yurdudur, kutsal mekanların yurdudur. Tüm insanlar arasında umut, barış ve huzurun ışığı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Artan bir ayrımcılık ve dışlamayla” karşı karşıya olduklarını dile getiren Başpiskopos Naum, şöyle devam etti:

“Tükürmek, vandalizm, kilise ve mezarlıklara saldırı gibi nefret söylemi ve nefret suçlarının yükselişi dikkatimizi çekiyor. Bunlar, insanların birbirine hoşgörüyle yaklaştıkları, birbirlerini olduğu gibi kabul ettikleri bir yerde olmadığımız görüntüsü vermektedir. Artan bir ayrımcılık ve dışlama görüyoruz. Bu da Kudüs kentinde yaşayan bizi gerçekten üzmektedir.”

“Mezar taşlarını, adalet yerini bulana kadar tamir etmeyeceğiz”

Başpiskopos, Yahudi yerleşimciler tarafından mezarlığa yönelik bu tür saldırıların daha önce de defalarca yaşandığına işaret etti.

Hristiyan din adamı, 2014’te mezarlığa düzenlenen saldırıda 40'tan fazla mezar taşının kırıldığını belirterek, basın mensuplarına, daha önce kırılan mezar taşları üzerindeki tamir izlerini gösterdi.

Başpiskopos, “Ancak bu kez tamir etmeyeceğiz. Adalet yerini bulana ve sorumlulardan hesap sorulana kadar böyle kalacaklar.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, Zion Dağı’ndaki Protestan mezarlığında çok sayıda mezar taşının tahrif edildiğine dair bir ihbar alınması üzerine ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı ve olay hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu Eski Şehir’in bitişiğindeki Sion Tepesi’nde bulunan mezarlık, 1848’te Osmanlı döneminde Protestan Hristiyanlara tahsis edilmişti.

Kudüs Eski Şehri’nde bulunan Hıristiyan kutsal mekanları ve din insanları, sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve tacizlerine maruz kalıyor. Yahudi yerleşimciler, Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin yanı sıra, Hristiyan din insanlarına “tükürme” ve mezarlıklara zarar verme gibi eylemleriyle gündeme geliyor.

Yahudi mezarlığına çirkin saldırı: 36 mezar taşını kırdılar
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Türkiye Hahambaşılığı Vakfı sosyal medya hesaplarından, Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz açıklamasını yaptı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti.
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Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz açıklamasında bulundu.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığında bazı mezar taşlarının tahrip edilmesine ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
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Bakan Soylu, İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir. ifadelerini kullandı.
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İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada 81 mezar taşının tahrip edildiği belirtilerek, “Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayın mezarlık çevresinde ikamet eden (Y.Y), (Y.B.G), (K.G), (H.S.Ç) ve (H.R.E) isimli 11-13 yaşlarındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Adı geçen şüpheliler yakalanmış olup, konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Musevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.
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Beyoğlunda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığında 36 mezar taşı kırıldı.
Title
Beyoğlunda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığında 36 mezar taşı kırıldı.
Title
Beyoğlunda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığında 36 mezar taşı kırıldı.
Title
Beyoğlunda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığında 36 mezar taşı kırıldı.
Title
Beyoğlunda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığında 36 mezar taşı kırıldı.
Title
Beyoğlunda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığında 36 mezar taşı kırıldı.
Title
Beyoğlunda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığında 36 mezar taşı kırıldı.
Title
Beyoğlunda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığında 36 mezar taşı kırıldı.
Title
Beyoğlunda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığında 36 mezar taşı kırıldı.
Title
Beyoğlunda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığında 36 mezar taşı kırıldı.
Title
Beyoğlunda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığında 36 mezar taşı kırıldı.
Yahudi mezarlığına çirkin saldırı: 36 mezar taşını kırdılar
Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı saldırıyı, "Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasıyla duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarının tahrip edilmesine ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki provokatif yürüyüşü başladı: 'Araplara ölüm' diyerek Filistinlilere saldırdılar
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Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin, 1967de İsrailin Doğu Kudüsü işgal etmesi dolayısıyla gerçekleştirdikleri provokatif bayrak yürüyüşü başladı.
Title
Binlerce kişilik fanatik yerleşimci grup, Şam Kapısı bölgesine ellerinde İsrail bayrakları ve fanatik grupların flamalarıyla geldi.
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İsrail Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre yaklaşık 25 bin Yahudi yerleşimci bu yıl bayrak yürüyüşüne katıldı.
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Yahudi yerleşimcilerden bazılarının, Filistinlilere yönelik terör saldırılarıyla gündeme gelen Lehava Örgütü, Üçüncü Tapınak ve eski Başbakan Binyamin Netanyahuyu destekleyen flamalar taşıması dikkati çekti.
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Yerleşimci gruplardan bazıları, tepki çeken Araplara ölüm sloganı attı. İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilere müdahale etmemesi dikkati çekti.
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İsrail polisi, Doğu Kudüsün Eski Şehir bölgesi çevresinde çok sayıda barikat kurdu. Filistinlilerin bölgeye girişi engellendi.İsrail polisi, Doğu Kudüsün Eski Şehir bölgesi çevresinde çok sayıda barikat kurdu.
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Filistinlilerin bölgeye girişi engellendi.
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Doğu Kudüsün Eski Şehir yakınlarındaki Selahaddin Caddesinde Filistin bayrağıyla yürümeye çalışanlara sert müdahale eden İsrail polisi, Filistinlileri, göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve atlı polislerle müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.
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Yerleşimciler gazetecileri Şirin nerede? diyerek sözlü taciz ettilerFanatik Yahudi yerleşimciler, gazetecilerin bulunduğu bölüme de saldırdı. Bazı yerleşimciler gazetecilerin bulundukları alana yabancı madde attı.
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Yerleşimcilerden bazılarının, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akileye işaretle, medyanın bulunduğu bölüme Şirin burada mı? sözleriyle sataştığı duyuldu.
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Filistinlilerden İHA ile protestoYahudi yerleşimci gruplar Şam Kapısına ulaşırken, Filistinliler de Filistin bayrağı taşıyan bir insansız hava aracı uçurdu.
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Filistin bayrağı asılı İHA, yerleşimcilerin üzerinde bir süre kaldıktan sonra alandan çekildi.
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Yerleşimcilerden çevredeki Filistinlilere saldırıFanatik yerleşimci gruplar, Doğu Kudüs ve Eski Şehir bölgesinde ilerlerken çevredeki Filistinlilere saldırdı.
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüsteki Eski Şehir ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu 40 kişi yaralandı 15i hastanede tedavi altına alındı.
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Filistin Kızılayı, yaptığı ikinci açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde bir kişinin gerçek mermiyle yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Görgü tanıkları, olayın Selahaddin Caddesinde yaşandığını belirtti.
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Yürüyüşün yapılacağı alana giden yerleşimciler, çevredeki Filistinlilere saldırdı. Bazı yerleşimciler, Eski Şehir bölgesindeki esnafı darbetti ve Filistinlilere göz yaşartıcı gaz sıktı. Bir yerleşimci de silahını çekerek Filistinlilere doğrulttu.
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Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken görüntülerde de fanatik Yahudilerin Filistinli yaşlı bir kadını tekmeleyerek yüzüne biber gazı sıktığı görüldü.
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Fenalaşan kadını, Filistinli gençler ilk yardım yapmak üzere taşıyarak bölgeden uzaklaştırdı.
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Öte yandan, görgü tanıkları Doğu Kudüsün Şeyh Cerrah Mahallesinde yerleşimci bir grubun göz yaşartıcı spreylerle Filistinlilere saldırdığını bildirdi. Yerleşimcilerin, çevredeki evlere ve araçlara taş atarak zarar verdiği aktarıldı.
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İsrail güçleri, bugün erken saatlerden itibaren Doğu Kudüsteki Mescid-i Aksa ve çevresinde en az 22 Filistinliyi gözaltına almıştı.
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Fanatik Yahudiler, bu sabah İsrail bayrakları açarak Mescid-i Aksaya baskın düzenlerken, İsrail polisi buradaki Müslümanlara müdahale etmişti.
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Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967de İsrailin Doğu Kudüsü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif bayrak yürüyüşü düzenliyor.
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Fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki provokatif yürüyüşü başladı: 'Araplara ölüm' diyerek Filistinlilere saldırdılar
Binlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" için Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı'nda toplandı. Yerleşimci gruplardan bazıları, tepki çeken "Araplara ölüm" sloganı attı. İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilere müdahale etmemesi dikkati çekti. Gruplar, Doğu Kudüs ve Eski Şehir bölgesinde ilerlerken çevredeki Filistinlilere saldırdı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin provokatif
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Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerler kırmızı çizgimizdir, Mescid-i Aksa ve içindekiler tamamen İslami kutsallardır. yazılı pankartlar açtı.
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Göstericiler, fanatik Yahudi grupların ve aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvirin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksaya baskın düzenlemesini ve bir grup yerleşimcinin de Aksanın avlusunda İsrail bayrağı açmasını kınadı.
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Hamas Hareketi de Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyyenin Gazzedeki evinin önünde gösteri düzenledi.Hamaslı yöneticilerden İyad ed-Deceni burada yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksayı hedef alan ihlaller konusunda uyarıda bulundu.
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Deceni, Aksa ve Kudüs, Müslümanların tamamının inancında vardır. Biz Filistin halkının arkasındayız. Gerekli yanıtı vermeye de hazırız. dedi.Mescid-i Aksada toplanmaya devam edilmesi çağrısı yapan Deceni, bu durumun Filistinlileri zafere yaklaştırdığını söyledi.
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Gazzedeki Filistin Hükümeti Meclis Başkanı Ahmed Bahr da Gazze kentinde düzenlenen gösteride yaptığı konuşmada, işgal güçlerinin, bayrak yürüyüşüyle uygulamak istediği tehlikeli planlarını kınadı.Aksanın Müslümanlara ait olduğu ve burada herhangi bir değişikliğe izin verilmeyeceğini vurgulayan Bahr, Kudüs, Batı Şeria ve İsrail içinde yaşayan Filistinlilere, bayrak yürüyüşünü engellemek için Aksanın kapılarında toplanmaları çağrısı yaptı.
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Gazzedeki Hürriyet İnsan Hakları Kuruluşu da Gazzedeki BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binasının önünde oturma eylemi düzenledi.Gazzedeki Himaye İnsan Hakları Merkezinde görevli avukat Yasir ed-Deyravi, uluslararası insan hakları kurumlarını ve uluslararası toplumu, Aksaya yönelik ihlallerine son vermesi için İsraile baskı yapmaya çağırdı.
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İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüste bugün düzenleyeceği bayrak yürüyüşü öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren, Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırmıştı.Sabah namazının ardından Mescid-i Aksaya baskın düzenleyen İsrail polisi, içeridekilere müdahale etmişti. Bir grup Filistinli, baskın sırasında Kıble Mescidine sığınmıştı.
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İsrail polisi, bazı gruplara kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmiş ve Kıble Mescidinin kapılarını demir zincirlerle kapatmıştı.Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksaya baskın düzenlemişti.
Title
Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967de İsrailin Doğu Kudüsü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif bayrak yürüyüşü düzenliyor.
Title
Statükoya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksada ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor ancak fanatik Yahudiler, sık sık İsrail polisi korumasında Aksaya baskınlar düzenliyor.
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Fanatik Yahudi yerleşimcilerin provokatif "bayrak yürüyüşü" Gazze'de protesto edildi
Fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşü" abluka altındaki Gazze Şeridi'nde protesto edildi. Gazze'deki Filistinli gruplar ve bazı insan hakları kuruluşları, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail karşıtı gösteriler düzenledi.


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