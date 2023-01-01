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Dünya

Yahudi yerleşimcilerden işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şam Kapısı'nda provokatif eylem

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in sembolik noktalarından Şam Kapısı'nda toplanarak provokatif eylemlerde bulundu. Hamas, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Yahudi yerleşimcilerin Şam Kapısı'nın olduğu bölgeye baskını, tehlikeli bir adım ve ateşle oynamaktır." ifadesini kullandı.

10:46 . 20/01/2023 Cuma
AA
Doğu Kudüs'ün Şam kapısında provokatif eylem

Doğu Kudüs'ün Şam kapısında provokatif eylem

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in sembolik noktalarından Şam Kapısı'nda toplanarak provokatif eylemlerde bulundu.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci dün akşam İsrail polisi korumasında Şam Kapısı'na gitti. İsrail bayrakları taşıyan grup burada Müslümanları provoke edici hareketler yaptı.


'Ateşle oynuyorlar'

Hamas, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "
Yahudi yerleşimcilerin Şam Kapısı'nın olduğu bölgeye baskını, tehlikeli bir adım ve ateşle oynamaktır."
ifadesini kullandı.

İsrail'in Kudüs'te İslam dininin kutsallarına saldırılarını artırdığına dikkati çeken Hamas, Filistinlileri İsrail'in bu ihlallerini engellemek için Mescid-i Aksa'ya çağırdı.

Şam Kapısı

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki tarihi kapılar arasında en bilineni ve en çok kullanılanı olan Şam Kapısı, Mescid-i Aksa yolu üzerinde bulunuyor.


Filistinliler, Şam Kapısı'nın sembolik olarak Kudüs şehrinin Arap kimliğini temsil ettiğini belirtiyor.


Şam Kapısı, genelde Filistinliler tarafından toplanma ve etkinlik yeri olarak seçiliyor.



#Doğu Kudüs
#Eski Şehir
#Şam kapısı
1 saat önce
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Yahudi yerleşimcilerden işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şam Kapısı'nda provokatif eylem
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