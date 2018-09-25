Yahudilerden provokasyon: 400'den fazla kişi baskın yaptı

​Museviliğin üç önemli bayramından biri olan Sukot Bayramı’nın ikinci günü 400'den fazla Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. (Fotoğraf: Arşiv)

İsrail polisi eşliğindeki 420 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif’in içinde İsrail ulusal marşını yüksek sesle okuyarak, Müslümanları provoke etti.

Museviliğin üç önemli bayramından biri olan Sukot Bayramı’nın ikinci günü fanatik Yahudilertarafından baskın düzenlenen Mescid-i Aksa’da gergin bir gün yaşanıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sukot (Çardaklar) Bayramı’nın ikinci günü münasebetiyle 420 fanatik Yahudi’nin İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif’e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, “Tapınak İçin Öğrenciler” adlı fanatik Yahudi derneği üyesi bazı Yahudiler’in Mescid-i Aksa’nın avlusunda İsrail’in ulusal marşı HaTikva’yı yüksek sesle okudukları ifade edilerek, söz konusu davranışla Harem-i Şerif cemaatinin provoke edildiği kaydedildi.

İsrail polisi eşliğindeki 420 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif’in içinde İsrail ulusal marşını yüksek sesle okuyarak, Müslümanları provoke etti. (Fotoğraf: SAFA PS)

Öte yandan, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın içinde bulunan Kubbetu's Sahra Camisi'nin üstünde çalıştıkları sırada Harem-i Şerif İmar Komitesi’nin 3 çalışanını gözaltına aldığı ifade edildi.

OYNAT 01:00 Kudüslü kadından yürekleri titreten feryât İsrail'in geçtiğimiz gün aldığı 'Yahudi ulus devleti' kararı ile Kudüs'ün statüsü bir kez daha tehlikeye girdi. Kudüslü bir kadın, Mescid-i Aksa'nın avlusundan Müslümanlara seslenerek, şöyle dedi: "Aksa'yı kirletiyorlar! Kimden korkuyorsunuz? Allah hepsinden büyüktür... Yazıklar olsun size"







Fanatik Yahudilerin baskınları sırasından Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin’in de hazır bulunduğu ve eylemlerini gözlemlediği belirtilen açıklamada, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam Hatip’in de İsrail polisine tepki gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, tüm bu yaşananlardan dolayı Mescid-i Aksa’da gergin bir gün yaşandığı belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'teki eylemlerine ve Talmudik ayinlerine göz yumduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail polisi eşliğindeki 420 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif’in içinde İsrail ulusal marşını yüksek sesle okuyarak, Müslümanları provoke etti. (Fotoğraf: SAFA PS)

Dün başlayan ve bir hafta sürecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudi STK’ları, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Yahudilerin baskınları 2003'te başladı

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

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مستوطنون من جماعة "طلاب لأجل الهيكل" ينشدون "النشيد الصهيوني هاتيكفا" داخل المسجد الأقصى pic.twitter.com/qXXluJDB20 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 25 Eylül 2018

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm baskılarına rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa’nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Sukot Bayramı nedir?

Yahudilerin en neşeli olan bu bayramı, kendilerince 'vaat edilmiş' topraklara gelen Yahudilerin, kırk yıl boyunca çölde, etrafta bulabildikleri dallar ve yapraklardan yaptıkları çardaklarda yaşamalarının anısına, Sukot-çardaklar, çadırlar adıyla anılır.