Yakın zamanda Çin'e gitmiş vatandaşlar ABD'ye alınmayacak

Çin'de ortaya çıkan ve etkilendiği insan sayısı 10 bine yaklaşan koronavirüs salgını ile ilgili Trump yönetimi, ülkeye giriş yasağını uygulamaya koyuyor. Buna göre, yakın bir zamanda Çin'e seyahat etmiş yabancı ülke vatandaşları, istisnalar dahilinde Amerika'ya alınmayacak.

Çin'de geçen yılın sonlarında ortaya çıkan koronavirüsün görüldüğü kişi sayısı, dünya çapında 10 bine yaklaştı ve 2003'teki SARS salgınını geçti.

Koronavirüs aralarında İngiltere'nin de bulunduğu en az 23 ülkeye daha yayılmış durumda.

Gelişmeler sonrası Washington yönetimi, seyahat engeli de dahil olmak üzere ülke gümrüklerinde uygulanacak önlemleri sıkılaştırdı.

Buna göre, 14 gün içinde Çin'e seyahat etmiş yabancı ülke vatandaşları ülkeye kabul edilmeyecek. Bu karara istisna durumlar olarak ise, bu kişilerin, birinci derece yakınlarının ABD vatandaşı olması ya da oturum hakkı olması gösterildi.