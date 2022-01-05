Yalancı Blair'in şövalyeliğini kaldırın: İngiltere'de yüz binlerce kişi imza verdi

Irak’ın 2003’te işgal edilebilmesi için kitle imha silahlarıyla ilgili söylediği yalanlarla tarihe geçen eski Başbakan Tony Blair’a Kraliçe 2. Elizabeth’in şövalye unvanı verme kararının iptali için açılan dilekçeye 24 saatten kısa sürede yüz binlerce kişi imza verdi. Toplanan imza sayısı 530 bini geçti.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Kraliçe 2. Elizabeth’in Irak savaşı yalanları Başbakanı olarak tanımlanan Tony Blair’a en yüksek onur unvanlarından birini verme kararı, çok sert tepkilere yol açtı.

Blair’ın şövalye unvanının kaldırılması ve savaş suçlarından sorumlu tutulması için çağrıda bulunan çevrimiçi dilekçeyi 24 saatten az sürede yüz binlerce kişi imzaladı. Açılan dilekçeye imza verenlerin sayısı, 534 bin kişiye ulaştı.

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Dilekçede, eski Başbakan, ‘Britanya’yı çeşitli çatışmalara sürükleyerek sayısız masum insanın ve aynı zamanda askerlerin ölümüne yol açmakla’ suçlandı.