Dünya Yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
AVRUPA

Yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi

Yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi

Avustralya'da dün 100'den fazla alanda yangınlar başladı. 51 noktada halen devam eden orman yangınları, 21 evi kül etti, binlerce kişi ise tahliye edildi.

Haber Merkezi AA
Avustralya'daki yangınlar nedeniyle birçok kişi yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi.
Avustralya'daki yangınlar nedeniyle birçok kişi yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi.

Avustralya'da, Yeni Güney Galler (NSW) ve Queensland eyaletlerinde 21 evin kullanılamaz hale geldiği yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi.

  • NSW ve Queensland itfaiyelerinden yapılan açıklamaya göre, dün 100’den fazla alanda başlayan ve 51 noktada halen devam eden orman yangınlarında 21 evin yandığı, binlerce kişinin de tahliye edildiği bildirildi.

Yangınların devam ettiği iki eyalette de acil durum ilan edilirken, gelecek 7 gün boyunca yağmur beklenmeyen bölgelerde yaşayanların uyarıları dikkate almaları istendi.

Acil durum uyarısının, NSW eyaletinde Drake, Bees Nest, Cobargo, Queensland eyaletinde ise Binna Burra, Beechmont, Springbrook, Witheren, Numinbah Valley, Riverview ve Sarabah bölgelerini kapsadığı açıklandı.

Yüzlerce itfaiyeci yangınları kontrol etmeye çalışıyor

NSW Kırsal İtfaiye Servisinden yapılan açıklamada, eyalette çok sayıda noktada devam eden yangınlardan üçü için acil durum uyarısı verildiği hatırlatılarak, ‘‘500'den fazla itfaiyeci zor şartlarda yangınları kontrol etmeye ev ve işlerini korumaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

  • NWS Başbakanı Gladys Berejiklian, son birkaç gündeki yangınların yaz sezonunun zor geçeceğini gösterdiğini vurgulayarak "korkunç bir orman yangını sezonunu’’ bekledikleri duyurdu.

Öte yandan, Queensland'da etkili olan rüzgarların yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını ve tehlikenin devam ettiğini kaydeden Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, bölgedeki durumu ‘‘Henüz kurtulmuş değiliz, çevre inanılmaz kuru.’’ ifadesiyle tanımladı.

Eylül ayıyla ilkbahara giren Avustralya’nın NSW ve Queensland eyaletlerinde kış sezonunun kurak geçmesi nedeniyle erken başlayan yangıların yaz aylarında sıkça görülmesi bekleniyor.

"Kara Cumartesi"

Avustralya’da her yıl yaz mevsiminde çalılık alanlarda başlayan yangınlar can ve mal kaybına neden oluyor.

Victoria eyaletinde 7 Şubat 2019’daki yangında 173 kişi hayatını kaybetmiş, 414 kişi de yaralanmıştı.

Ülke tarihinin en tehlikeli yangını olmasından dolayı ‘‘Kara Cumartesi’’ olarak adlandırılan, 450 bin hektarlık alanın yok olduğu yangında, 3 bin 500 ev ve iş yeri de yanmıştı.

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