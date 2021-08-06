Yangınlarla boğuşan Yunanistan AB'den yardım istiyor: Devam eden yangınlara yenisi ekleniyor

Ülkede son iki günde en büyük yangınlar, başkent Atina’nın kuzey semtlerinde çıktı. Yangınlar can kaybına yol açmadı ancak şimdiye kadar 30 bin dönüm ormanlık alanını küle çevirdi. Atina yakınlarındaki Varibobi bölgesinde, onlarca evin ve aracın alevler içinde kaldığı açıklandı. Varibobi ve Olimpiyat Köyü’nün bulunduğu Thrakomakedones dahil, bu bölgeleri çevreleyen sayfiye yerleri acil afet durumlarında kullanılan 112 çağrı mesajlarıyla boşaltıldı.

Afetlerle mücadeleden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, acil durumlar dışında evden çıkılmamasını tavsiye etti. Hardalias, yangınlardan dolayı hava sıcaklığının daha da artmasının insan sağlığı için tehlikeli olacağına dikkat çekti.

Nikos Hardalias şimdiye kadar ev ve 82 otomobilin yandığını, 18 ev ve 64 aracın hasar gördüğünü açıkladı. Hardalias, Yunanistan’ın Avrupa Birliği Doğa Afetler Acil Durumlar Merkezi’nden yardım istediğini de açıkladı.

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YOĞUN SİS TABAKASI ÇÖKTÜ

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Varibobi’deki yangın kısmen kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları ise 5 itfaiye uçağı ve 9 helikopter ile sürüyor.

Atina’nın merkezine 40 kilometre uzaklıktaki yangının geriye bıraktığı küller ve yoğun sis tabakası kent halkına korkulu anlar yaşattı.

Gerek yangının etkisi altına aldığı elektrik santralinde çıkan arızalar, gerekse başkent genelinde klimaların tam kapasitetle kullanılması, yer yer elektrik kesintilerine yol açtı.

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