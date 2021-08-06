Dünya Yangınlarla boğuşan Yunanistan ABden yardım istiyor Devam eden yangınlara yenisi ekleniyor
AVRUPA

Yangınlarla boğuşan Yunanistan AB'den yardım istiyor: Devam eden yangınlara yenisi ekleniyor

Yunanistan’da orman yangınları sürerken devam eden yangınlara yenileri ekleniyor. Atina, Eğriboz, Mora’dan sonra bugün öğle saatlerinde Kılkış ve Halkidiki bölgesinde de yangınlar başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, şimdiye kadar ev ve 82 otomobilin yandığını, 18 ev ve 64 aracın hasar gördüğünü açıkladı. Hardalias, Yunanistan’ın Avrupa Birliği Doğa Afetler Acil Durumlar Merkezi’nden yardım istediğini de açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Yangınlarla boğuşan Yunanistan ABden yardım istiyor: Devam eden yangınlara yenisi ekleniyor​
Yunanistan'daki yangın yerleşim yerlerine de sıçradı

Ülkede son iki günde en büyük yangınlar, başkent Atina’nın kuzey semtlerinde çıktı. Yangınlar can kaybına yol açmadı ancak şimdiye kadar 30 bin dönüm ormanlık alanını küle çevirdi. Atina yakınlarındaki Varibobi bölgesinde, onlarca evin ve aracın alevler içinde kaldığı açıklandı. Varibobi ve Olimpiyat Köyü’nün bulunduğu Thrakomakedones dahil, bu bölgeleri çevreleyen sayfiye yerleri acil afet durumlarında kullanılan 112 çağrı mesajlarıyla boşaltıldı.

Afetlerle mücadeleden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, acil durumlar dışında evden çıkılmamasını tavsiye etti. Hardalias, yangınlardan dolayı hava sıcaklığının daha da artmasının insan sağlığı için tehlikeli olacağına dikkat çekti.

  • Nikos Hardalias şimdiye kadar ev ve 82 otomobilin yandığını, 18 ev ve 64 aracın hasar gördüğünü açıkladı. Hardalias, Yunanistan’ın Avrupa Birliği Doğa Afetler Acil Durumlar Merkezi’nden yardım istediğini de açıkladı.

Orman yangınları ile boğuşan Yunanistan IBAN paylaşıp yardım çağrısında bulundu
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Orman yangınları ile boğuşan Yunanistan IBAN paylaşıp yardım çağrısında bulundu

YOĞUN SİS TABAKASI ÇÖKTÜ

Varibobi’deki yangın kısmen kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları ise 5 itfaiye uçağı ve 9 helikopter ile sürüyor.

Atina’nın merkezine 40 kilometre uzaklıktaki yangının geriye bıraktığı küller ve yoğun sis tabakası kent halkına korkulu anlar yaşattı.

Gerek yangının etkisi altına aldığı elektrik santralinde çıkan arızalar, gerekse başkent genelinde klimaların tam kapasitetle kullanılması, yer yer elektrik kesintilerine yol açtı.

Yunanistan da yangınlarla mücadele ediyor: Yüzlerce ev kül oldu
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Yunanistan da yangınlarla mücadele ediyor: Yüzlerce ev kül oldu

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 4 gündür devam ediyor
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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 4 gündür devam ediyor
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 4 gündür devam eden yangın kontrol altına alınamıyor. Kuvvetli rüzgar ve yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.


Yunanistan'ın Türk hazımsızlığı
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Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 12 azınlık okulunun daha kapatılmasına karar verdi. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada, Türk azınlığın, son yıllarda azınlık okullarının öğrenci azlığı gerekçesiyle kapatılmasının üzüntü ve endişeyle karşılandığı belirtilerek, Eğitim Bakanlığının kararı 'azınlığa karşı planlı ve art niyetli bir çabanın parçası' olarak değerlendirildi.


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