Yanlışlıkla Ukrayna'da kaç Rus askerinin öldüğünü açıkladılar

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Moskova yanlısı medya kuruluşu Komsomolskaya Pravda, savaşın başladığı günden beri yaşamını yitiren Rus askerlerinin sayısını yayınladı.

Kısa bir süre sonra kaldırılan verilerde 9 bin 861 Rus askerinin savaşta öldüğü, 16 bin 153 Rus askerinin ise yaralandığı görüldü.

Russia accidentally reveals it has had almost 10,000 soldiers killed and another 16,000 injured https://t.co/JdnQlte9uF — Daily Mail Online (@MailOnline) March 22, 2022

"Yanlışlıkla yüklendi" iddiası

Hükümet yanlısı gazetenin internet sitesine yüklenen verilerin kısa bir süre içinde kaldırıldığını aktaran İngiliz medyası, bu verilerin yanlışlıkla yüklenmiş olabileceğini öne sürdü.

Hatta başka bir iddiaya göre; Ukrayna yanlısı bir gazeteci bu verileri yüklemiş olabilir.

Afganistan'da 10 yılda 15 bin Sovyet askeri ölmüştü

2 Mart'ta 498 askerin öldüğünü açıklayan Rusya'nın ölen asker sayısı ise şaşkınlık yarattı.

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgal ettiği ve 10 yıl süren savaşta yaklaşık 15 bin Sovyet askeri yaşamını yitirmişti.

