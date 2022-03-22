Dünya Yanlışlıkla Ukraynada kaç Rus askerinin öldüğünü açıkladılar
AVRUPA

Yanlışlıkla Ukrayna'da kaç Rus askerinin öldüğünü açıkladılar

Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Komsomolskaya Pravda gazetesi, internet sayfasında Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Rus gazetesi, 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
​Yanlışlıkla Ukraynada kaç Rus askerinin öldüğünü açıkladılar
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Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Moskova yanlısı medya kuruluşu Komsomolskaya Pravda, savaşın başladığı günden beri yaşamını yitiren Rus askerlerinin sayısını yayınladı.

Kısa bir süre sonra kaldırılan verilerde 9 bin 861 Rus askerinin savaşta öldüğü, 16 bin 153 Rus askerinin ise yaralandığı görüldü.

"Yanlışlıkla yüklendi" iddiası

Hükümet yanlısı gazetenin internet sitesine yüklenen verilerin kısa bir süre içinde kaldırıldığını aktaran İngiliz medyası, bu verilerin yanlışlıkla yüklenmiş olabileceğini öne sürdü.

Hatta başka bir iddiaya göre; Ukrayna yanlısı bir gazeteci bu verileri yüklemiş olabilir.

Afganistan'da 10 yılda 15 bin Sovyet askeri ölmüştü

2 Mart'ta 498 askerin öldüğünü açıklayan Rusya'nın ölen asker sayısı ise şaşkınlık yarattı.

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgal ettiği ve 10 yıl süren savaşta yaklaşık 15 bin Sovyet askeri yaşamını yitirmişti.

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