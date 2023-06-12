Yapay zeka bir fotoğrafla sahte ürünleri ayırt edecek

Yapay zeka destekli bir uygulama, sahte ürünleri sadece bir fotoğrafla ortaya çıkarabileceğini iddia ediyor.





Online alışverişin standart hale geldiği günümüz dijital çağında alıcıların en büyük endişelerinden biri, talep ettikleri orijinal ürünler yerine sahte ürünlerin gelmesi.





AB e-ticaret verilerine göre, gümrük tarafından el konulan tüm taklit ürünlerin yarısından fazlasının çevrimiçi mağazalardan geldiğini ortaya koyuyor.





Washington merkezli Alitheon şirketi tarafından geliştirilen FeaturePrint adlı yeni bir uygulama, bu endişe verici duruma son vermeyi hedefliyor.





Yapay zekanın (AI) gücünden yararlanan bu uygulama, sahte öğeleri tanımladığını ve bir akıllı telefonla çekilen tek bir anlık görüntüyle onları orijinal benzerlerinden ayırdığını iddia ediyor.





Şirket, barkodlara, çıkartmalara, işaretleyicilere veya RFID teknolojisine dayanan geleneksel yöntemlerin aksine, FeaturePrint'in ürünlerin kimliğini doğrulamak için optik yapay zeka kullandığını söylüyor.





Bu yaklaşım, özel tarayıcılara veya kameralara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak akıllı telefona sahip herkesin erişimini sağlamayı hedefliyor.





Kullanıcılar bir öğenin fotoğrafını çekiyor ve uygulama ürünün orijinalliğini doğrulayarak, tedarik zincirini izliyor.





Alitheon'un yapay zeka sistemi, fiziksel nesnelerin karmaşık yüzey ayrıntılarını tanımak ve analiz etmek ve bunları benzersiz matematiksel temsillere dönüştürmek için tasarlandı.





FeaturePrint, bu sayısal kümeleri yakalayarak kayıtlı her ürün için bir dijital parmak izi oluşturuyor.





Bu, kullanıcıların diğer hizmetler gibi geniş ürün sınıflarına ayırmak yerine sisteme kayıtlı belirli öğeleri tanımlamasına olanak tanıyor.







