Dünya Yaptırımı kaldırın gaz sevkiyatı başlasın Sömürmeye alışmışlar
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Yaptırımı kaldırın gaz sevkiyatı başlasın: Sömürmeye alışmışlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi sonrasında Rus basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) enerji krizi konusunda Moskova’yı suçlamasına tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaptırımı kaldırın gaz sevkiyatı başlasın: Sömürmeye alışmışlar
Rus liderden “Kuzey Akım-2’yi açın” çağrısı.

Avrupa’daki krizin, Ukrayna savaşıyla değil çok daha önce başladığını belirten Putin, “Bu tür suçlamalar, AB’nin kendi ülkelerindeki öfkeli vatandaşlarından korunmasını sağlamak için gerekiyor” dedi. Avrupa’nın enerji kriziyle mücadelede Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına yönelik yaptırımları kaldırabileceğini vurgulayan Putin, “En nihayetinde, eğer durum sizin için çok kötüyse, yıllık 55 milyar metreküp kapasiteye sahip Kuzey Akım- 2’ye yönelik yaptırımları kaldırın. Sadece düğmeye basın ve sevkiyatlar başlasın” ifadelerini kullandı.

'SÖMÜRMEYE ALIŞMIŞLAR’

Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatının Polonya’nın yaptırımları ve Ukrayna’nın üzerinden geçen gaz miktarını azaltması nedeniyle etkilendiğini anlatan Putin, Avrupa’nın yeşil enerji dönüşümü için hidrokarbon kaynakların kullanımını gereğinden fazla hızlı azaltmaya çalışarak da hata yaptığını söyledi. Rus lider, Avrupalı ülkelerin sömürgecilik felsefesiyle yaşamaya devam ettiklerini belirterek, “Başkalarının pahasına yaşamaya alışmışlar ve pratik günlük siyasetlerinde hâlâ bu paradigmadan kurtulamıyorlar. Ancak artık daha medeni davranmanın zamanı geldi” değerlendirmesinde bulundu.

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