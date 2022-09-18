Yaptırımı kaldırın gaz sevkiyatı başlasın: Sömürmeye alışmışlar

Avrupa’daki krizin, Ukrayna savaşıyla değil çok daha önce başladığını belirten Putin, “Bu tür suçlamalar, AB’nin kendi ülkelerindeki öfkeli vatandaşlarından korunmasını sağlamak için gerekiyor” dedi. Avrupa’nın enerji kriziyle mücadelede Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına yönelik yaptırımları kaldırabileceğini vurgulayan Putin, “En nihayetinde, eğer durum sizin için çok kötüyse, yıllık 55 milyar metreküp kapasiteye sahip Kuzey Akım- 2’ye yönelik yaptırımları kaldırın. Sadece düğmeye basın ve sevkiyatlar başlasın” ifadelerini kullandı.

'SÖMÜRMEYE ALIŞMIŞLAR’

Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatının Polonya’nın yaptırımları ve Ukrayna’nın üzerinden geçen gaz miktarını azaltması nedeniyle etkilendiğini anlatan Putin, Avrupa’nın yeşil enerji dönüşümü için hidrokarbon kaynakların kullanımını gereğinden fazla hızlı azaltmaya çalışarak da hata yaptığını söyledi. Rus lider, Avrupalı ülkelerin sömürgecilik felsefesiyle yaşamaya devam ettiklerini belirterek, “Başkalarının pahasına yaşamaya alışmışlar ve pratik günlük siyasetlerinde hâlâ bu paradigmadan kurtulamıyorlar. Ancak artık daha medeni davranmanın zamanı geldi” değerlendirmesinde bulundu.

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