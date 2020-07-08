Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yardımlarınız güven veriyor Boşnaklardan Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür mektubu
AVRUPA

Yardımlarınız güven veriyor: Boşnaklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

Sırbistan’daki Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Jasmina Curic, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yardım yapan Türkiye’ye teşekkür etti. Curic Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektubunda, “Yardımlarınız bize güven veriyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Jasmina Curic
Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Jasmina Curic

Sırbistan’daki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayıldığı Sancak bölgesine Türkiye’nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektupta, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak’ın salgın nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiğini ve bölgedeki imkanların kısıtlı olduğunu belirterek, “Gönderdiğiniz tıbbi malzeme, ilaç ve ekipman yardımı bölge halkı için çok önemli. Yardımlarınız bize güven veriyor.” ifadesini kullandı.

Türkiye'den koronavirüsün vurduğu Sancak bölgesine ikinci yardım
DÜNYA
Türkiye'den koronavirüsün vurduğu Sancak bölgesine ikinci yardım

YIKILMAZ BİR KÖPRÜ

Bu dayanışma örneğinin, Sancak halkı ile Türkiye’deki Sancak kökenli Boşnakların Türkiye, Sırbistan ve Karadağ arasında yıkılmaz bir köprü olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Curic, yardımların, Türkiye’nin ihtiyaç sahibi ülkelerle dayanışma içinde olduğunun en önemli göstergesi olduğunun altını çizdi.

ACİL YARDIM TALEP ETMİŞTİ

  • Curic, Sancak bölgesine gönderilen yardımın Kovid-19 salgınının etkilerini azaltacağı değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Bu arada, Sancak bölgesindeki durumun geçen ay sonuna doğru kötüleşmesinin ardından Curic, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup göndererek bölge için acil yardım talebinde bulunmuştu. Yardım çağrısına kısa sürede cevap veren Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile 4 Temmuz’da Sancak bölgesine maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük göndermişti.

Sancaklılar Türkiye’den gelen malzemeleri taşımak için hastaneye koştular
OYNAT 00:00
Sancaklılar Türkiye’den gelen malzemeleri taşımak için hastaneye koştular
Koronavirüs salgınından etkilenen Sırbistan'ın Sancak bölgesinde, durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Jasmina Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti. Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, Sancak bölgesine yardım elini uzattı. Türkiyeden Belgrad'a gelen uçağın inişi duyulur duyulmaz, Sancak bölgesinde yaşayan Boşnaklar Novi Pazar Hastanesi'ne akın etti. Bölgede toplanan Boşnaklar 'Türkiye ve Sultan Erdoğan' nidaları ile yardım kolilerini taşıdılar.
Abone Ol Google News
Üniversite sınavına başkasını soktu

Üniversite sınavına başkasını soktu

​Trump'ın yeğeni yeni kitabında amcasını topa tuttu.
O ilçe alarm veriyor

O ilçe alarm veriyor

​İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor.​
Başakşehir kritik virajı döndü

Başakşehir kritik virajı döndü

​Denizlispor'u 2-0 yenen Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Resmi olarak çekildi

Resmi olarak çekildi

DSÖ'den çekildiğine dair Kongre'yi bilgilendirdi.
Tel Abyad'a saldırdılar

Tel Abyad'a saldırdılar

Bombalı saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.

Asker uğurlama törenlerine kısıtlama

Asker uğurlama törenlerine kısıtlama

​Askeri sadece 1. derece yakını uğurlayacak.
Yeni vaka<br>sayısı düşüşte

Yeni vaka
sayısı düşüşte

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saati açıkladı.
Yeniden başkan

Yeniden başkan

Üçüncü tur oylamada 328 oy aldı.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

Brezilya lideri Bolsonaro koronavirüse yakalandı.
İçme suyu<br>hattı patladı

İçme suyu
hattı patladı

​Bodrum'da bahçeleri ve depoları su bastı, yol göçtü.
Boğaz'ın incisinin bilinmeyen yüzü

Boğaz'ın incisinin bilinmeyen yüzü

​'Karantina Kulesi' veba zamanlarında sığınak oldu.

Küçücük çocuğa sigara içirdi

Küçücük çocuğa sigara içirdi

​Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler üzerine savcılık harekete geçti: Abla gözaltında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.