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Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden gıda yüklü tıra saldırdı: Tonlarca un ve şekeri yağmalayıp yola döktüler

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları sürerken yasa dışı Yahudi yerleşimciler de Gazze'ye giden insani yardımları hedef almaya devam ediyor. Yasa dışı Yahudi yerleşimciler son olarak işgal altındaki Batı Şeria'da gıda yüklü bir tıra saldırdı, Filistinli şoförü darbetti. Tırdaki tonlarca un ve şekeri yağmalayan yasa dışı Yahudi yerleşimciler bazı çuvalları da keserek içerisindekileri yola döktü.

22:09 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:17 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze'ye gittiği gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı.
Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze'ye gittiği gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da gıda yüklü bir tırı "Gazze'ye insani yardım taşıdığı" gerekçesiyle yağmalayarak, Filistinli şoförü darbetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 200 günden uzun süredir devam eden saldırıları nedeniyle insanlık felaketi her geçen gün derinleşirken fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, açlıkla karşı karşıya kalan Filistinlilere giden yardım tırlarına saldırıları hız kesmiyor.

"Gazze'ye gidiyor" deyip tıra saldırdılar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden güneydeki El Halil kentine giden gıda yüklü yardım tırı, fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden gelen yasa dışı Yahudi yerleşimciler 60 numaralı yol üzerinde gıda yüklü tırı durdurdu.

Şekerleri yağmalayıp yola döktüler

Çoğunluğu gençlerden oluşan yasa dışı Yahudi yerleşimciler, tırdaki tonlarca un ve şekeri yağmaladı. Bazı yerleşimciler, gıda çuvallarını alarak yol kenarına attı. Bazıları da çuvalları keserek içindeki un ve şekerleri yola döktü.

Tırın yağmalanması sırasında bölgede bulunan İsrail askerlerinin yerleşimcilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı.

AA muhabirine konuşan yasa dışı Yahudi yerleşimci, "gıda yardımlarının Hamas'a gittiğini" iddia etti.

"Filistinli şoförü 'feci şekilde darbettiler'"

Gazze'de kadın ve çocukların açlık çektiğini kabul eden Yahudi yerleşimci, Hamas'ın, kadın ve çocukların arasında yer aldığını bu nedenle tırların geçişine izin vermeyeceklerini söyledi.

Filistinli Nakliyeciler Sendikası yetkilisi Adil Emir de gıda yüklü iki tırın Cenin kentinden El Halil'e ilerlerken yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Yerleşimcilerin Filistinli şoförü "feci şekilde darbettiğini" aktaran Emir, söz konusu tırın "Cenin'den El Halil'e sevk edildiğini ancak buradan Gazze'ye insani yardım olarak mı gideceğini yoksa El Halil'de ticari amaçla mı kullanılacağını bilmediğini" söyledi.

Fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye giden insani yardım tırlarına birçok kez engel olmuş bazı durumlarda da tırları durdurarak içindeki gıda yardımlarını yağmalamıştı.



#Gazze
#Fanatik Yahudi Yerleşimciler
#Yardım Tırı
#Gıda
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