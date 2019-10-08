Dünya Yavru fili kurtarmaya çalışan 11 fil öldü
ASYA

Yavru fili kurtarmaya çalışan 11 fil öldü

Tayland'da şelaleye düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 11 fil hayatını kaybetti.Fillerin stresten de ölmüş olabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
11 fil şelalede ölü bulundu.
11 fil şelalede ölü bulundu.

Tayland'da "Cehennem Şelalesi" olarak bilinen Haew Narok'ta sulara kapılan 11 fil hayatını kaybetti. Hayvanların, şelaleden düşen bir yavru fili kurtarmaya çalışırken öldükleri sanılıyor.

Khao Yai Ulusal Parkı uzmanları hafta sonunda 6 filin cesedini bulmuştu. Ancak Haew Narok'ta insansız hava araçlarıyla yapılan incelemede 5 filin daha cesedi bulundu.

Ancak Tayland medyasına göre, hayvanların akıntıya kapılmasının nedeni henüz kesinleşmedi.

Uzmanlar ise sürüler halinde yaşayan bu hayvanların tek başlarına hayatta kalmalarının zor olduğuna dikkat çekiyor. Hayvanların stresten de ölmüş olabileceği belirtiliyor. Fillerin "yas tutan hayvanlar" olduğu biliniyor.

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