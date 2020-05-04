Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan orduya Husilere karşı Beyda'daki aşiretlere destek çağrısı

Bin Dağr, İran destekli Husilerle Beyda'daki aşiretler arasında son günlerde yaşanan gerilime ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beyda'daki Al Avad aşiretinin ileri gelenlerinden Yasir el-Avadi'nin talep etmesi durumunda ordunun desteğe hazır olması gerektiğini ifade etti.

Yasir el-Avadi, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husi milislerin geçen ay Beyda'daki Asbah bölgesinde bir eve baskın düzenleyerek bir kadını öldürmelerinin ardından çıkan krizde, Umman'ın kendilerinden ara buluculuk için ek süre istediğini ve bunun kabul edildiğini ifade etmişti.

Avadi, ara buluculuğun başarısız olması durumunda aşiretlerin Husilere karşı savaşmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Reuters Yemen'deki kriz sürüyor.

Husiler ve Beyda aşiretleri arasındaki kriz

Husi milislerin 29 Nisan'da Beyda'daki Asbah bölgesinde bir eve baskın düzenleyerek bir kadını öldürmeleri sonucu aşiretlerle Husiler arasında kriz patlak vermişti.

Husiler, aşiretleri aradıkları bazı kişileri saklamak ve askeri operasyonu engellemekle suçlarken, aşiretler bu iddiaları yalanlıyor.

Beyda'daki aşiretler, Husilerin söz konusu krizin aşiretlerden oluşan bir tahkim heyetine başvurularak çözülmesi yönündeki isteği ise reddetmişti.

Aşiretler, krizin çözülmesi için suçun faillerinin cezalandırılmasını ve Husi idarecilerin Beyda'yı terk etmesini istiyor.