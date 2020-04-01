Dünya Yemen hükümet güçleri Maribde ilerliyor Stratejik bölgeyi ele geçirdiler
ORTADOĞU

Yemen hükümet güçleri Marib'de ilerliyor: Stratejik bölgeyi ele geçirdiler

Yemen'de hükümet güçlerinin, Marib ilinde İran destekli Husilere karşı yürüttüğü operasyonlarda ilerleme kaydettiği belirtildi. Orduya bağlı güçlerin stratejik Heylan Dağı'nın önemli bir bölümünü ele geçirdiği ifade ediliyor.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Yemen ordusunda görevli isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya bağlı güçlerin, Marib'de Husilerle çıkan çatışmalar sırasında ilerleme kaydederek Heylan Dağı'nın önemli bir kısmında kontrolü sağladığını söyledi.

Çatışmaların devam ettiğini aktaran askeri yetkili, taraflardan ölenler ya da yaralananlar olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

  • Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdulbasıt el-Kaidi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orduya bağlı güçlerin stratejik Heylan Dağı'nın önemli bir bölümünü ele geçirdiğini teyit etti.

Rusya’dan ABD’ye tıbbi ekipman yardımı
DÜNYA
Rusya’dan ABD’ye tıbbi ekipman yardımı
Abone Ol Google News
Dünyayı şaşırtan kargo

Dünyayı şaşırtan kargo

Ezeli düşmanlardan biri diğerine uçak dolusu malzeme gönderdi.
Hastane bitti yol bitmedi

Hastane bitti yol bitmedi

​İBB'nin yarım bıraktığı iş için bakanlık kolları sıvadı.
Çin gizlediği rakamları ilk kez açıkladı

Çin gizlediği rakamları ilk kez açıkladı

Vakaların bir kısmının hiçbir belirti göstermediği ortaya çıktı.
İlginç karar

İlginç karar

​'Koronavirüs' demek artık yasak.
İstanbul'da bugün...

İstanbul'da bugün...

Ne eldiven var ne maske ne de sosyal mesafe...
Kampanyaya <br>yardım yağdı

Kampanyaya
yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye kenetlendi.
Kahvehane değil korona yuvası

Kahvehane değil korona yuvası

Yasağı delen sorumsuzlara polis baskın yaptı.
Bin TL'ler hesapta

Bin TL'ler hesapta

​Bakanlığın yardım paraları ödenmeye başlandı.
Ücretsiz<br>dağıtımı başlıyor

Ücretsiz
dağıtımı başlıyor

Erdoğan duyurdu, 8 üretici harekete geçti.
Gönülleri fethetti

Gönülleri fethetti

Mane, Senegal'e koronavirüs hastanesi yaptırıyor.
Cehennem gibi

Cehennem gibi

​Koronavirüs ABD'yi 11 Eylül'den daha ağır vurdu.
250 milyon TL'ye yaklaştı

250 milyon TL'ye yaklaştı

​Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ​destek yağıyor.
Çeyrek ve<br>gram altın kalmadı

Çeyrek ve
gram altın kalmadı

Darphaneye 'piyasaya altın sür' çağrısı yapıldı.
Yardım kutularında dikkat çeken not

Yardım kutularında dikkat çeken not

​Tıbbi malzemeler Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yola çıktı.
İstanbul'a bir hastane müjdesi daha

İstanbul'a bir hastane müjdesi daha

​Okmeydanı'ndan sonra bin yataklı Göztepe de bitmek üzere.
Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

​Dünyayı felakete sürükleyen sansürün hikayesi.
Kahramanları aradı

Kahramanları aradı

Bir yandan hayat kurtarırken bir yandan risk altındasınız...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.