Yemen ordusu Husilerin El-Hazm kentindeki saldırıyı engelledi

Dünya

İngiltere'de ekonomik kriz: Grevlere her geçen gün yenisi ekleniyor

Enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesinde olduğu İngiltere'de, enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle son aylarda grev kararı alan sektörlere her geçen gün yenisi ekleniyor.