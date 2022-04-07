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Dünya Yemende Cumhurbaşkanı Hadinin yetkileri yeni kurulan Başkanlık Konseyine devredildi
ORTADOĞU

Yemen'de Cumhurbaşkanı Hadi'nin yetkileri yeni kurulan Başkanlık Konseyine devredildi

Yemen'de cumhurbaşkanlığı yetkilerinin oluşturulan 8 kişilik Başkanlık Konseyine devredildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Yemende Cumhurbaşkanı Hadinin yetkileri yeni kurulan Başkanlık Konseyine devredildi
Abdurabbu Mansur Hadi

Yemen resmi televizyon kanalında Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani'nin okuduğu açıklamada, "Başkanlık Konseyi oluşturulmuş olup 8 kişiden oluşan Konsey Başkanlığına Reşad el-Uleymi getirilmiştir. Ayrıca Konsey üyeleri Sultan Ali el-Arade, Tarık Muhammed Salih, Abdurrahman Ebu Zura, Osman Huseyin Mucella, Aydaros Kasım ez-Zebidi, Ferec el-Bahseni ve Abdullah el-Uleymi Bavezir'den oluşmaktadır" ifadesi yer aldı.

KONSEY "GEÇİŞ DÖNEMİ"Nİ YÖNETECEK

Yeni konsey, Yemen hükümetinin "geçiş dönemi" olarak adlandırdığı süreçte siyasi, askeri ve güvenlik görevlerini yerine getirecek.

"Geçiş süreci görevinin uygulanarak tamamlanması için yönetim Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den Başkanlık Konseyine devredilecektir" ifadesi kullanılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hadi'nin tüm yetkilerinin söz konusu açıklama ile Başkanlık Yönetim Konseyine geçmiş olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Hadi söz konusu duyuru öncesinde Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'i görevden aldığını ilan ettikten sonra kendi yetkilerini liderlik görevlerini yürütecek bir başkanlık konseyine devretti.

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