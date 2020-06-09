Yemen'de sağlık sektörünün yüzde 60'ı çalışamaz durumda

Türkiye Yemen Derneği Başkanı Humaykani: Darbeciler Yemen'e yapılan yardımları savaş için kullanıyor

Yemen'de devam eden iç savaş ve yürütülen operasyonlar, ülkede her alanda büyük bir yıkıma yol açmaya devam ediyor. Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi de (KASAM) düzenlediği 'Yemen Savaşı ve Uluslararası Toplum: Biz Nerede Duruyoruz?' konulu programda iç savaşı değerlendirdi. Türkiye Yemen Derneği Başkanı Mohammed Humaykani Yemen'de yaşanan insani krizi, sağlık ve eğitimdeki büyük sıkıntıları anlatırken şu ifadeleri kullandı, 'Darbeciler gelen yardımları insanlara ulaştırmak yerine savaş için kullanmaya başladılar. Bundan dolayı bazı sivil toplum kuruluşları Yemen'den çekildi, artık yardım etmek istemiyorlar çünkü yardımlar istedikleri yerlere ulaşmıyor. Dünyanın en kötü insani krizlerinden birinden bahsediyoruz Yemen için. Ülkede durum zaten kötüydü daha da kötü oldu. Şu anda hastanelerin sadece yüzde ellisi çalışıyor. Eğitim koronavirüsten önce de çok kötüydü, eğitim ve sağlık konusunda zaten büyük sıkıntılar vardı. Hasta sayısı her gün artıyor ve hastaneler tedavi için kabul etmiyor.'