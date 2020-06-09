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Dünya Yemende sağlık sektörünün yüzde 60ı çalışamaz durumda
ASYA

Yemen'de sağlık sektörünün yüzde 60'ı çalışamaz durumda

Yemen'deki Husiler, "abluka sebebiyle sağlık sektörünün yüzde 60'ının çalışamaz hale geldiğini" duyurdu. Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelerde bugüne kadar 112 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybederken, vaka sayısı 496'ya, iyileşen kişi sayısı ise 23'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran destekli Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadari, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun uyguladığı abluka sebebiyle ilaç sıkıntısı yaşandığını ve bazı sağlık merkezlerinin kapatıldığını ifade etti.

Ablukanın meydana getirdiği sonuçlar sebebiyle sağlık sektörünün yüzde 60'ının çalışamaz duruma geldiğini söyleyen Hadari, Birleşmiş Milletleri (BM) de "koalisyonun Yemen'deki suçlarını yasal ve hukuki olarak örtbas etmekle" suçladı.

  • Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelerde bugüne kadar 112 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybederken, vaka sayısı 496'ya, iyileşen kişi sayısı ise 23'e ulaştı.

Husiler ise kontrol altında tuttukları bölgelerde Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 4 vaka ve 1 ölüm kaydedildiğini duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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Yemen'de devam eden iç savaş ve yürütülen operasyonlar, ülkede her alanda büyük bir yıkıma yol açmaya devam ediyor. Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi de (KASAM) düzenlediği 'Yemen Savaşı ve Uluslararası Toplum: Biz Nerede Duruyoruz?' konulu programda iç savaşı değerlendirdi. Türkiye Yemen Derneği Başkanı Mohammed Humaykani Yemen'de yaşanan insani krizi, sağlık ve eğitimdeki büyük sıkıntıları anlatırken şu ifadeleri kullandı, 'Darbeciler gelen yardımları insanlara ulaştırmak yerine savaş için kullanmaya başladılar. Bundan dolayı bazı sivil toplum kuruluşları Yemen'den çekildi, artık yardım etmek istemiyorlar çünkü yardımlar istedikleri yerlere ulaşmıyor. Dünyanın en kötü insani krizlerinden birinden bahsediyoruz Yemen için. Ülkede durum zaten kötüydü daha da kötü oldu. Şu anda hastanelerin sadece yüzde ellisi çalışıyor. Eğitim koronavirüsten önce de çok kötüydü, eğitim ve sağlık konusunda zaten büyük sıkıntılar vardı. Hasta sayısı her gün artıyor ve hastaneler tedavi için kabul etmiyor.'

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