Yemen'de yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu BAE destekli güçlerden 6 kişi öldü 2 kişi yaralandı

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed en-Nakib, basına yaptığı açıklamada, terör örgütü El Kaide militanlarınca yola döşenen iki patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.

Olayda GGK'ye bağlı güçlerden 6 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaraladığını kaydeden Nakib, El Kaide'nin geçen ay düzenlediği saldırılarda da onlarca askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

GGK, 22 Ağustos'ta Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla "Doğu Okları Operasyonu" başlattığını duyurmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı, 6 Eylül'de Ebyen'in Ahvar ilçesinde El Kaide unsurlarınca GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerine saldırı düzenlendiğini ve aralarında bir komutanın da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Nakib, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Ebyen kentinin El-Mahfed ilçesini terör örgütü El Kaide unsurlarından temizleyerek burada kontrolü sağladıklarını ifade etmişti.