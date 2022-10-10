Dünya Yemende yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu BAE destekli güçlerden 6 kişi öldü 2 kişi yaralandı
ORTADOĞU

Yemen'de yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu BAE destekli güçlerden 6 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde yola döşenen patlayıcıların infilak etmesi sonucu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerden 6 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Yemende yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu BAE destekli güçlerden 6 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Arşiv.

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed en-Nakib, basına yaptığı açıklamada, terör örgütü El Kaide militanlarınca yola döşenen iki patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.

Olayda GGK'ye bağlı güçlerden 6 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaraladığını kaydeden Nakib, El Kaide'nin geçen ay düzenlediği saldırılarda da onlarca askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

GGK, 22 Ağustos'ta Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla "Doğu Okları Operasyonu" başlattığını duyurmuştu.

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Yemen İçişleri Bakanlığı, 6 Eylül'de Ebyen'in Ahvar ilçesinde El Kaide unsurlarınca GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerine saldırı düzenlendiğini ve aralarında bir komutanın da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Nakib, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Ebyen kentinin El-Mahfed ilçesini terör örgütü El Kaide unsurlarından temizleyerek burada kontrolü sağladıklarını ifade etmişti.

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