Dünya Yemendeki Husiler koalisyon güçlerini petrol gemisine el koymakla suçluyor
ORTADOĞU

Yemen'deki Husiler koalisyon güçlerini petrol gemisine el koymakla suçluyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, bir petrol gemisine el koymakla suçladı.Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yer alan haberde, aranmasına ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ruhsatı olmasına rağmen koalisyon güçlerinin, "Splendour Sapphıre" isimli gemiyi alıkoyduğu ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yemendeki Husiler koalisyon güçlerini petrol gemisine el koymakla suçluyor
Arşiv

24 bin 189 ton mazot yüklü geminin, zorla Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan açıklarına çekildiği aktarıldı.

Olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken Suudi Arabistan ya da koalisyon güçlerinden henüz konuya dair açıklama yapılmadı.

Husiler gün içerisinde yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Şebve'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait silahlı bir insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurmuştu. Koalisyon güçleri de Marib ve Beyda kentlerinden Şebve'ye gelen Husi takviye güçlerinin hedef alındığını aktarmıştı.

Yemen'de Husiler Marib kentine füze ve İHA'larla saldırdı: 8 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Yemen'de Husiler Marib kentine füze ve İHA'larla saldırdı: 8 kişi hayatını kaybetti

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz
DÜNYA
Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz
Antalyada kan donduran olay

Antalya'da kan donduran olay

Tartıştığı kadını öldürdü, çeyiz sandığında sakladı.
Dünyanın en ilginç köyü

Dünyanın en ilginç köyü

​Nüfusun büyük çoğunluğunu Türkler oluşturuyor.
Şehit polis memuru Fethi Sekin ölüm yıl dönümünde İzmirde anıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi saat 14.00'da konutunda ziyaret edecek.

Çelik'ten CHP'li Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerine tepki.

​​Transfer bugün resmiyete kavuşacak.

​Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'nin en büyüğü olacak: Açılışı Erdoğan yapacak.

Yıkılmak üzere olan evde yaşayan babaya hayırseverlerden yardım eli
Gündem

Yıkılmak üzere olan evde yaşayan babaya hayırseverlerden yardım eli

Bolu’da, 1 yıl önce eşinin terk ettiği Halit Yalçın’ın 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı virane ev, hayırseverler tarafından yeniden yapılmak için yıkıldı. Yıkımı çocuğuyla birlikte izleyen Yalçın, "Kendi ellerimle tek başıma yapmıştım. Devletimden, milletimden herkesten Allah razı olsun" dedi.
Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi
Gündem

Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi

Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden alacaklarına ilişkin önemli bir adım atılarak, firmalara 8 milyar liralık ödeme yapıldı. Söz konusu ödeme, sektörlerin Ağustos 2020-Ağustos 2021 dönemindeki alacaklarını kapsıyor. Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir "Sektör artık varlığını sürdürüp sürdürememe noktasındaydı. Bu ödeme, can suyunun ötesinde ventilatör cihazı gibi kaynak oldu". dedi.
Google depremi önceden bildi: Antalya depremi hissedilmeden kullanıcılarını uyardı
Teknoloji

Google depremi önceden bildi: Antalya depremi hissedilmeden kullanıcılarını uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21’de Akdeniz’de, Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya’ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Depremden saniyeler önce bazı Android kullanıcıları, Google Android’in deprem erken uyarı sisteminden depreme dair telefonlarına 5.3 büyüklüğünde bir depremin olacağına dair sesli ve görsel bir uyarı mesajı gönderildi. Peki Google bunu nasıl yaptı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.