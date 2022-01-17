Dünya Yemendeki İran destekli Husiler BAEde üç kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi
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Yemen'deki İran destekli Husiler BAE'de üç kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait tesisleri balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Husi milisler, BAE'ye yönelik saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yaparak sorumluluğu üstlendi.

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Haber Merkezi AA
Yemendeki İran destekli Husiler BAEde üç kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi
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Saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, Dubai ve Abu Dabi havaalanları da dahil olmak üzere BAE'ye ait tesislerin, 5 balistik füze ve çok sayıda İHA ile hedef alındığı aktarıldı.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine bugün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

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