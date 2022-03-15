Yemen'in Marib kentindeki iç göçmenler Husilere karşı koruma talep ediyor.

Gösteriye katılan sığınmacılar adına yapılan yazılı açıklamada, Husilerin yüzlerce aileyi barındıran kamplara yönelik saldırıları kınandı ve uluslararası toplumdan bu saldırıları durdurmak için harekete geçmesi, göçmenler ve sığınmacılar için gerekli uluslararası korumanın sağlanması talep edildi.

Açıklamada, binlerce kişinin daha önce evlerine yönelik Husi saldırıları nedeniyle göçmen kamplarına sığındığı ancak buralarda en basit insani ihtiyaçların bile karşılanamadığı aktarıldı.

Yardıma çağırdılar

Yemenli iç göçmenler, Birleşmiş Milletlere bağlı kurumları, bulundukları kampları ziyaret etmeye ve ihtiyaçlarını gidermeye çağırdı.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, başkent Sana'nın doğusundaki Marib'de yer alan onlarca göçmen kampından biri olan Sumeyya'da hayata tutunmaya çalışan 1500 civarında çocuklu aile var.

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Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık yedi yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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