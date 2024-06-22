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Dünya

Yemenli yetkiliden Kurban Bayramı'nda ülkesini unutmayan Türkiye'ye teşekkür

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. Marib Valiliği Müsteşarı Abdurabbu Miftah, Kurban Bayramı süresince et dağıtarak Yemenlilerin yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

07:55 - 22/06/2024 Cumartesi
AA
Yemen'den Türkiye'ye teşekkür
Yemen'den Türkiye'ye teşekkür

Marib Valiliği, yerinden edilmiş insanlara kurban eti dağıtımı yapan Türk ve Alman kuruluşları onuruna tören düzenledi. Miftah, burada yaptığı konuşmada, Marib'de kurban eti dağıtan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve diğer Türk kuruluşlarına teşekkür etti.

Yemen'de TDV'nin yanı sıra Türk Kızılay, Sadakataşı Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gibi pek çok kuruluş kurban eti dağıtımı yaptı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.



#Türkiye
#Yemen
#Kurban Bayramı
#teşekkür
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