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Dünya

Yeni başbakanın ilk günü

İskoçya’da bölgesel yönetimin yeni başbakanı seçilen Hamza Yusuf, resmi konut Bute House’ta ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını Twitter’dan paylaştı. Yusuf, fotoğrafı “İftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an” notuyla paylaştı.

04:00 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İskoçya'da bölgesel yönetim başbakanı Hamza Yusuf.

İskoçya'da bölgesel yönetim başbakanı Hamza Yusuf.

İskoçya'da bölgesel yönetimin yeni başbakanı seçilen Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'taki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı. Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem ve ben bugün (28 Mart) parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'taki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an" ifadelerini kullandı. İskoçya parlamentosunda 28 Mart'ta yapılan oturumda Başbakan seçilen Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı olurken, ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakanı unvanlarının da sahibi.



#Avrupa
#İslam
#İskoçya
#Bute House
#Hamza Yusuf
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