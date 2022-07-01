Dünya Yeni bir salmonella krizi Dünya devi çikolata markasında tespit edildi
AVRUPA

Yeni bir salmonella krizi: Dünya devi çikolata markasında tespit edildi

Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut'un Belçika'daki fabrikasında salmonella bakterisi tespit edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Yeni bir salmonella krizi: Dünya devi çikolata markasında tespit edildi
Foto: Arşiv.

Barry Callebaut tarafından yapılan yazılı açıklamada, Wieze kentindeki fabrikada 27 Haziran'da bakteri bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu belirtildi.

  • Açıklamada, bakterinin bulunma nedeninin araştırıldığı, aydınlığa kavuşturulduktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağı duyuruldu.

Nisan ayında da Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında, Kinder çikolata ürünlerinde salmonellaya rastlanmış, çok sayıda Avrupa ülkesinde vakalar görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti. Bunun üzerine kapatılan fabrikanın, gelecek ay tekrar faaliyete başlayacağı açıklanmıştı.

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