Yeni bir salmonella krizi: Dünya devi çikolata markasında tespit edildi

Gündem

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İç Anadolu, batı ve orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Çankırı, Ankara, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun birçok bölgesinde su baskınlarına neden olan kuvvetli yağışlar, yeni haftaya girerken yerini aşırı sıcaklara bırakacak.