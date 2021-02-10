Dünya Yeni Kaledonya açıklarında 76 büyüklüğünde deprem
AMERİKA

Yeni Kaledonya açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Yeni Kaledonya açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Diğer
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Yeni Kaledonya’nın Vanuatu kıyısında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Tsunami riski olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 7,3 şiddetinde deprem
DÜNYA
Endonezya'da 7,3 şiddetinde deprem

Virüsün sıçramadığı nadir yerlerden Vanuatu'da endişeli bekleyiş: Gelmesi felaket olur
KORONAVİRÜS
Virüsün sıçramadığı nadir yerlerden Vanuatu'da endişeli bekleyiş: Gelmesi felaket olur

Abone Ol Google News
Araca binenler hasta oluyor

'Araca binenler hasta oluyor'

100 bin TL verdiler satmadı.
Uzaya çıkan hedefler

Uzaya çıkan hedefler

Türkiye, uzayda başarılara imza atacak.
AK Partili Turandan CHPlilere tepki: Sizi Aya götürelim en büyük heykelin açılışını yapın

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde flaş mesajlar.

Kar kapıya dayandı

Kar kapıya dayandı

​Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.