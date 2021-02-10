Yeni Kaledonya açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Yeni Kaledonya’nın Vanuatu kıyısında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Tsunami riski olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Yeni Kaledonya’nın Vanuatu kıyısında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Tsunami riski olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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