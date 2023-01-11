Yeni ölümcül salgın uyarısı: İlaçlara dirençli süper mantar vakaları katlanıyor

ABD’li sağlık yetkilileri, ülkenin Mississippi eyaletinde ilk kez ilaca dirençli "süper" bir mantar keşfedildiğini açıkladı. Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'nden (UMMC) yetkililere göre, pazartesi günü itibariyle yedi hasta Candida auris (C. auris) adlı mantar nedeniyle tedavi görmeye başladı.

CİDDİ HASTALIĞA NEDEN OLABİLİR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), C. auris'in "ciddi bir küresel sağlık tehdidi oluşturan, gelişmekte olan bir mantar" olduğu konusunda uyardı. Oldukça bulaşıcı olan ve çok sayıda antifungal ilaca dirençli olan enfeksiyon, hâlihazırda kronik sağlık problemleri olan kişilerde ciddi hastalığa neden olabilir.

BAKIM TESİSİNDE ORTAYA ÇIKTI

UMMC Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü'nden Dr. Bhagyashri Navalkele konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mississippi'de ilk kez yerel olarak edinilmiş bir vakamız oldu. Halkın bu mantarı gördüğümüzün farkında olması gerekiyor. ABD'de C. auris vakalarının çoğu, aynı şehir veya eyaletteki sağlık tesisleri içinde yayılmasından kaynaklanıyor” diye konuştu. Mississippi'deki mantarın bakım tesisinde ortaya çıktığı belirtildi.

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SESSİZ TAŞIYICILAR

Sağlık yetkilileri, vakaları sınıflandırırken,enfeksiyonlar ile henüz enfeksiyona neden olmayan mikroorganizmaların varlığını ifade eden "kolonizasyon" arasında ayrım yapmak zorunda olduklarını belirtti.

Dr. Navalkele, "Kolonizasyon, mantarın sessiz bir taşıyıcısı olabileceğiniz anlamına gelir ve daha sonra aktif bir enfeksiyon olabilir. Kolonize olarak tanımlanırsanız, sağlık ekibinizin bunu bildiğinden emin olmalısınız, böylece derhal izolasyon önlemlerine başlayabilir ve enfeksiyondan şüphelenildiğinde uygun tedaviyi başlatabilirler."

Diğer taraftan, Dr. Navalkele C. auris’un, mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan çoğu ilaca karşı dirençli olduğunu belirtti.