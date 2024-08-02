Yeni Şafak Doha’dan bildirdi: İsmail Haniye son yolculuğuna uğurlandı

Katil İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar'da tören düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı ülkelerden çok sayıda kişi törene katılmak için camiye akın etti.
Şehit İsmail Haniye'nin naaşı namazın kılınacağı camiye getirildi. Cenaze töreninin düzenlendiği Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Abd al-Wahhab Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Luseyl kentinde defnedilecek şehit İsmail Haniye için tüm camilerde sela okundu.
Halid Meşal cemaate seslendi
Hamas Lideri Halid Meşal; "İslam ümmeti milletimizin yeniden başına gelsin. Filistin'in yanında dursun, Gazze'yi yanlız bırakmasın ve Gazze'yi zafere ulaştırsın. Biz onu zafere ulaştırdığımızda, Allah da bizi zafere ulaştıracak.
Hamas mücahidi İsmail Haniye, cenaze töreninin ardından Luseyl kentinde defnedilmek üzere camiden çıkarıldı.
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik: Haniye'nin ardından herkes ağladı
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Hamas mücahidi İsmail Haniye'nin cenaze töreninin ardından İmam Muhammed Abdul Wahhab Camisindeki duygu dolu atmosferi anlattı. Cenaze namazı kılınırken Haniye'nin ardından herkes ağladığını belirten Ersin Çelik, "İsmail Haniye'nin cenaze namazı kılındı. Caminin içinden çıkmıyor cenaze namazına katılanlar. Filistinliler Gazze'nin kurtuluşu için sloganlar attı. Cenaze namazı kılınırken Haniye'nin ardından herkes ağladı. Çok üst düzey katılım vardı. Herkes mahsundu ama Halid Meşal'in konuşması da bir o kadar hiddetliydi. Cemaat tekbirler getirdi. " ifadelerini kullandı.
Türkiye'den üst düzey katılım
Katar'da düzenlenen cenaze törenine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı
- HEYET LİSTESİ
- Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ TürkiyeBüyük Millet Meclisi Başkanı
- Cevdet YILMAZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı
- Abdullah GÜLER AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili
- Hasan TURAN TBMM İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili - Filistin Dostluk Grubu ( F.D.G.) Başkanı
- Zekeriya YAPICIOĞLU HÜDA PAR Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili -
- Mustafa DESTİCİ BBPGenel Başkanı
- Efkan ALA AK Parti Genel Başkanvekili, Bursa Milletvekili
- İbrahim KALIN Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı
- Abdulhamit GÜL AK Parti Grup Başkanvekili, Gaziantep Milletvekili
- Yaşar YILDIRIM MHPGenel Başkan Yardımcısı,Ankara Milletvekili -
- İlyas TOPSAKAL MHPGenel Başkan Yardımcısı- Samsun Milletvekili
- İsmet BÜYÜKATAMAN MHP Genel Sekreteri - Bursa Milletvekili
- Cüneyt YÜKSEL AK Parti İstanbul Milletvekili Adalet Komisyon Başkanı
- Abdürrahim DUSAK AK Parti Şanlıurfa Milletvekili- İSİPAB Türk
- Delegasyon Başkanı
- Kemal ÇELİK AK Parti Antalya Milletvekili - F.D.G. Üye
- Fatma ÖNCÜ AK Parti Erzurum Milletvekili - F.D.G. Üye
- Ali TEMÜR AK Parti Giresun Milletvekili
- İsmail Emrah KARAYEL AK Parti İstanbul Milletvekili
- Halis DALKILIÇ AK Parti İstanbul Milletvekili - F.D.G. Genel Sekreteri
- Latif SELVİ AK Parti Konya Milletvekili - F.D.G. Sayman
- Ali KIRATLI AK Parti Mersin Milletvekili - F.D.G. Üye
- Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU CHP Bursa Milletvekili
- İsmail AKGÜL MHP Bolu Milletvekili
- Vahit KAYRICI MHPGenel Sekreter Yardımcısı- ÇorumMilletvekili
- Mehmet AKALIN İYİ Parti Edirne Milletvekili
- Mustafa Cihan PAÇACI İYİ Parti İstanbul Milletvekili
- Metin ERGUN İYİ Parti MuğlaMilletvekili
- Necmettin ÇALIŞKAN Saadet Partisi Hatay Milletvekili -F.D.G. Üy
- Şahzade DEMİR HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili - F.D.G. Üye
- Yasin AKTAY TBMM 25.ve 26 . Dönem AK Parti Siirt Milletvekili AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı
- Remzi ALBASAN AK Parti MKYK Üyesi
İDE ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin davetiyle cenaze namazı için Doha’ya geldi.
Prof. Dr. Mehmet Görmez, geceyi Haniye ailesinin yanında geçirdi.
Tüm camilerde sela okundu
Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için tüm camilerde sela verildi.
Şehit İsmail Haniye için 81 ilde cenaze namazı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Şehit İsmail Haniye ve Filistin şehitleri için dua etti.
Hamas mücahidi Haniye'ye eşi ve çocuklarından son veda
Hamas mücahidi Haniye'nin cenazesinin Katar'a gelmesinin ardından, şehidin eşi ve çocukları Haniye'ye dualara ederek son yolculuğuna uğurladı. Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam, "Canım, Allah senden razı olsun. Sen dünyada ve ahirette benim dayanağımsın. Bütün kararlılığımızı ve sabrımızı senden aldık." ifadelerini kullandı.
Şehit Haniye'nin son isteği için harekete geçildi
Filistin davasının önderlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar 3 Ağustos'ta Ayasofya Meydanı’nda bir araya gelecek.
Filistin Dayanışma Platformu çağrısıyla buluşan STK’lar, şehadete eren ve terör devleti İsrail'in zindanlarda tutulan Müslümanlar için tek yürek olacak.