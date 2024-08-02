Yeni Şafak Doha’dan bildiriyor: İsmail Haniye son yolculuğuna uğurlanıyor

Katil İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar'da tören düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı ülkelerden çok sayıda kişi törene katılmak için camiye akın etti.

Şehit İsmail Haniye'nin naaşı namazın kılınacağı camiye getirildi. Cenaze töreninin düzenlendiği Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Abd al-Wahhab Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Luseyl kentinde defnedilecek şehit İsmail Haniye için tüm camilerde sela okundu.





Hamas mücahidi İsmail Haniye cenaze töreninin ardından Luseyl kentinde defnedilmek üzere camiden çıkarıldı.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik: Haniye'nin ardından herkes ağladı

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Hamas mücahidi İsmail Haniye'nin cenaze töreninin ardından İmam Muhammed Abdul Wahhab Camisindeki atmosferi anlattı. Cenaze namazı kılınırken Haniye'nin ardından herkes ağladığını belirten Ersin Çelik, "İsmail Haniye'nin cenaze namazı kılındı. Caminin içinden çıkmıyor cenaze namazına katılanlar. Filistinliler Gazze'nin kurtuluşu için sloganlar attı. Cenaze namazı kılınırken Haniye'nin ardından herkes ağladı. Çok üst düzey katılım vardı. Herkes mahsundu ama Halid Meşal'in konuşması da bir o kadar hiddetliydi. Cemaat tekbirler getirdi. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'den üst düzey katılım

Katar'da düzenlenen cenaze törenine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı









HEYET LİSTESİ

Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ TürkiyeBüyük Millet Meclisi Başkanı

Cevdet YILMAZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Abdullah GÜLER AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili

Hasan TURAN TBMM İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili - Filistin Dostluk Grubu ( F.D.G.) Başkanı

Zekeriya YAPICIOĞLU HÜDA PAR Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili -

Mustafa DESTİCİ BBPGenel Başkanı

Efkan ALA AK Parti Genel Başkanvekili, Bursa Milletvekili

İbrahim KALIN Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı

Abdulhamit GÜL AK Parti Grup Başkanvekili, Gaziantep Milletvekili

Yaşar YILDIRIM MHPGenel Başkan Yardımcısı,Ankara Milletvekili -

İlyas TOPSAKAL MHPGenel Başkan Yardımcısı- Samsun Milletvekili

İsmet BÜYÜKATAMAN MHP Genel Sekreteri - Bursa Milletvekili

Cüneyt YÜKSEL AK Parti İstanbul Milletvekili Adalet Komisyon Başkanı

Abdürrahim DUSAK AK Parti Şanlıurfa Milletvekili- İSİPAB Türk

Delegasyon Başkanı

Kemal ÇELİK AK Parti Antalya Milletvekili - F.D.G. Üye

Fatma ÖNCÜ AK Parti Erzurum Milletvekili - F.D.G. Üye

Ali TEMÜR AK Parti Giresun Milletvekili

İsmail Emrah KARAYEL AK Parti İstanbul Milletvekili

Halis DALKILIÇ AK Parti İstanbul Milletvekili - F.D.G. Genel Sekreteri

Latif SELVİ AK Parti Konya Milletvekili - F.D.G. Sayman

Ali KIRATLI AK Parti Mersin Milletvekili - F.D.G. Üye

Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU CHP Bursa Milletvekili

İsmail AKGÜL MHP Bolu Milletvekili

Vahit KAYRICI MHPGenel Sekreter Yardımcısı- ÇorumMilletvekili

Mehmet AKALIN İYİ Parti Edirne Milletvekili

Mustafa Cihan PAÇACI İYİ Parti İstanbul Milletvekili

Metin ERGUN İYİ Parti MuğlaMilletvekili

Necmettin ÇALIŞKAN Saadet Partisi Hatay Milletvekili -F.D.G. Üy

Şahzade DEMİR HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili - F.D.G. Üye

Yasin AKTAY TBMM 25.ve 26 . Dönem AK Parti Siirt Milletvekili AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı

Remzi ALBASAN AK Parti MKYK Üyesi

Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, TBBM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan.

İDE ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin davetiyle cenaze namazı için Doha’ya geldi.

İDE ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez.

Prof. Dr. Mehmet Görmez, geceyi Haniye ailesinin yanında geçirdi.

Şehit edilen Haniye'ye eşi ve çocuklarından son veda

Hamas mücahidi Haniye'nin cenazesinin Katar'a gelmesinin ardından, şehidin eşi ve çocukları Haniye'ye dualara ederek son yolculuğuna uğurladı. Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam, "Canım, Allah senden razı olsun. Sen dünyada ve ahirette benim dayanağımsın. Bütün kararlılığımızı ve sabrımızı senden aldık." ifadelerini kullandı.









Tüm camilerde sela okundu

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için tüm camilerde sela verildi.

Şehit Haniye'nin son isteği için harekete geçildi

Filistin davasının önderlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar 3 Ağustos'ta Ayasofya Meydanı’nda bir araya gelecek.

Filistin Dayanışma Platformu çağrısıyla buluşan STK’lar, şehadete eren ve terör devleti İsrail'in zindanlarda tutulan Müslümanlar için tek yürek olacak.

Haniye'nin şehadeti böyle anons edildi











