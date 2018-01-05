Yeni Şafak İran'daki son durumu aktarıyor

Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer ve TVNET muhabiri Güngör Yavuzaslan İran'daki son durumu aktardı.
TVNET muhabiri Yavuzaslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Gösteriler tam olarak bitmiş değil. Ama oldukça az sayıda insan sokakta. İranlılar, Türkiye'nin açıklamalarını çok önemsiyor. Çünkü Türkiye'yi bölgede aktif bir rol olarak görüyorlar."
Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer:
"12 gibi cuma namazı kılınacak. Tahran yolları sakin. Güvenlik önlemleri yok şu anda. Akşam saat 3-4 itibarıyle rejim yanlılarının mitingleri yapması bekleniyor."
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