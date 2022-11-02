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Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre karardan öncekilerde sorun yok: Yola çıkan gemiler güvende

Rusya’nın tahıl koridorunu askıya almasından sonra Ukrayna limanlarından yeni gemi çıkmadı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, bu karardan önce yola çıkan gemiler yollarına sorunsuz devam edecek. Rusya heyetinin İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki görevi devam ediyor. Karadeniz’de bekleyen gemiler için sistem işleyecek. Koridor anlaşması 18 Kasım’da sona eriyor. Moskova’nın bu tarihe kadar askıya alma işlemini sürdürebileceği belirtiliyor.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre karardan öncekilerde sorun yok: Yola çıkan gemiler güvende
Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, karardan önce yola çıkan gemiler yollarına sorunsuz devam edecek.

Karadeniz’de kurulan tahıl koridorunun işlemesi için Türkiye, en üst düzeyde diplomasiyi yeniden başlatırken Rusya’nın çekilmesi öncesinde limanlardan ayrılan gemilerin sıkıntısız bir şekilde sevkiyatlarını yapabileceği belirtildi. Türkiye’nin mekik diplomasisi sonucu ağustosta kurulan tahıl koridorunda yaşanan krizin aşılabilmesi için Türkiye diplomasiyi zorluyor. Türk ve Rus Dışişleri bakanlarının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarıyla başlattığı temas trafiği dün liderler düzeyine taşındı.

ERDOĞAN PUTİN’LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koridora ilişkin mutabakattan çekildiğini açıklayan Rus Lider Vladimir Putin’le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini söyledi.

MÜZAKEREYE TEŞVİK OLUR

Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın süre içinde de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüşecek. Çözüm için yaşanan trafiğe ilişkin havanın iyimser olduğu öğrenildi.

Diplomasinin yoğunlaştığı koridordaki son duruma Yeni Şafak ulaştı. Askıya alınan tahıl koridorunda Ukrayna limanlarından yeni gemi çıkışı olmadığını belirten kaynaklar, askıya alınmadan önce limanlardan ayrılan gemilerin sıkıntısız bir şekilde sevkiyatlarını yapabileceğini ifade etti.

UKRAYNA’DAN YENİ ÇIKIŞ YOK

Koridorda Rus yetkililer, Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde görev almaya devam edecek. Türkiye civarında birikmiş gemiler için sistem çalışmaya devam ediyor. Ukrayna’dan ayrılacak olan bir geminin güvenliğinin garanti edilemediği gerekçesiyle Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir gelişme yaşanana kadar gemiler Ukrayna limanından çıkmayacak.

Kritik tarih 19 Kasım

  • 18 Kasım’da sona erecek olan tahıl koridorunda Rusya ve Ukrayna’nın anlaşması halinde 19 Kasım’dan itibaren tahıl koridoru çalışmaya devam edecek. Kaynaklar, Rusya’nın 19 Kasım’a kadar bu askıya alma sürecini devam ettirebileceğini belirtti. Çünkü Rus hükümetinin Birleşmiş Milletler’le kendi tahıl ve gübresi için yapmış olduğu bir anlaşma olduğu ve bu sistemin hiç çalışmadığı ifade edildi. Ancak bu süreçte Ukrayna’dan çıkan tahıl sistemi çok iyi çalışması ve BM ve Rusya arasında yapılan tahıl ve gübreler ile ilgili olan sistemin çalışmamasının Rus hükümetinin koridoru askıya almasına sebep olduğu belirtiliyor. Kaynaklar, Rusya’nın tahıl ve gübresinin koridordan sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için yapılacak olan olası görüşmelerde bu konunun masaya yatırılacağını ve sonunda ortak bir yol bulunacağını kaydedildi.

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