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Dünya Yeni salgınlara yol açabilir Bilim insanlarından o konuda kritik uyarı geldi
AVRUPA

Yeni salgınlara yol açabilir: Bilim insanlarından o konuda kritik uyarı geldi

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin, istiridye ve midye gibi deniz ürünleri yoluyla gıda zincirine katıldığını ve Kovid-19 salgınına benzer ölümcül salgınlara yol aça- bileceğini ortaya koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çapı 5 milimetreden küçük olan plastik parçacıklar deniz ve okyanuslara endüstriyel atıklar, tekstil lifleri ve kozmetik ürünlerin taşınmasıyla ulaşıyor ve her yıl yaklaşık milyonlarca ton mikroplastik okyanuslara taşınıyor.
Çapı 5 milimetreden küçük olan plastik parçacıklar deniz ve okyanuslara endüstriyel atıklar, tekstil lifleri ve kozmetik ürünlerin taşınmasıyla ulaşıyor ve her yıl yaklaşık milyonlarca ton mikroplastik okyanuslara taşınıyor.

TOKSİK KİMYASAL İÇERİYOR

İngiltere’de Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) benzer ölümcül salgınlara yol açabileceği aktarıldı. Çalışmada, toksik kimyasal ve zararlı mikroplar barındıran ultra küçük plastik parçacıkların, yüzeyde bir mikrop topluluğu olan biyofilm tabakası oluşturduğu kaydedildi.

Fotoğraf:Arşiv

GIDA ZİNCİRİNE KATILIYOR

  • Bilim insanları, kirli mikroplastiklerin, bu tabakadan beslenen özellikle midye ve istiridye gibi canlılar yoluyla gıda zincirine katıldığını kaydetti. Araştırmacılar, patojenlerin plastikten deniz yaşamına bu şekilde aktarılmasının, bazı bölgelerdeki yumuşakça popülasyonlarını yok edebileceğini ve deniz ürünleri tüketen insanlara geçmesiyle yeni ölümcül salgınları doğurabileceğini açıkladı.

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