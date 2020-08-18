Yeni salgınlara yol açabilir: Bilim insanlarından o konuda kritik uyarı geldi İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin, istiridye ve midye gibi deniz ürünleri yoluyla gıda zincirine katıldığını ve Kovid-19 salgınına benzer ölümcül salgınlara yol aça- bileceğini ortaya koydu.

Haber Merkezi 18 Ağustos 2020, 02:51 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2020, 02:57 Yeni Şafak