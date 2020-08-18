Yeni salgınlara yol açabilir: Bilim insanlarından o konuda kritik uyarı geldi

TOKSİK KİMYASAL İÇERİYOR
İngiltere’de Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) benzer ölümcül salgınlara yol açabileceği aktarıldı. Çalışmada, toksik kimyasal ve zararlı mikroplar barındıran ultra küçük plastik parçacıkların, yüzeyde bir mikrop topluluğu olan biyofilm tabakası oluşturduğu kaydedildi.
GIDA ZİNCİRİNE KATILIYOR
- Bilim insanları, kirli mikroplastiklerin, bu tabakadan beslenen özellikle midye ve istiridye gibi canlılar yoluyla gıda zincirine katıldığını kaydetti. Araştırmacılar, patojenlerin plastikten deniz yaşamına bu şekilde aktarılmasının, bazı bölgelerdeki yumuşakça popülasyonlarını yok edebileceğini ve deniz ürünleri tüketen insanlara geçmesiyle yeni ölümcül salgınları doğurabileceğini açıkladı.