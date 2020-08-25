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Dünya Yeni Zelanda saldırısının duruşmasında şehit yakınları saldırgana kan kustu Annemi benden çaldın
ASYA

Yeni Zelanda saldırısının duruşmasında şehit yakınları saldırgana kan kustu: Annemi benden çaldın

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın yargılanmasına, şehit yakınları ve yaralıların dinlenmesiyle devam edildi. Duruşmaların ikinci gününde şehit yakını ve yaralılardan oluşan toplam 66 kişi, terörist Tarrant ile yüzleşti.

Haber Merkezi DHA
Terörist Tarrant'ın duruşması devam ediyor.
Terörist Tarrant'ın duruşması devam ediyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Tarrant'ın yargılanması, şehit yakınlarının ifadeleriyle devam etti.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın yargılanması, şehit yakınlarının ifadeleriyle devam ediyor. Yargılamanın ikinci duruşmasında konuşan şehit Tarık Omar'ın babası Raşid Omar, terörist Tarrant'a, oğlunu elinden aldığını kaydederek, "Kendi içinde huzur bulmanı dilerim, fakat o huzurun sana geleceğinden şüphe ediyorum. Seni asla affetmiyorum." diye konuştu.
BU SALDIRI BÜTÜN YENİ ZELANDA'YI DERİNDEN ETKİLEDİ
Saldırının gerçekleştiği Linwood Camisi'nin imamı İbrahim Muhammed Abdelhalim ise bu saldırının ırkçı ve terörist bir eylem olduğunu vurgulayarak, "Bu saldırı, sadece ülkedeki Müslümanları değil bütün Yeni Zelanda'yı derinden etkiledi." ifadesini kullandı.
“HALA UYUMAKTA ZORLUK YAŞIYORUM”
Saldırılarda hem eşi Naeem Raşid’i hem de oğlu Talha’yı yitiren anne Ambreen Naeem, “Eşim ve oğlumu kaybettiğimden beri düzgün bir şekilde uyuyamadım. Uyuyabileceğimi de zannetmiyorum. Bu benim için tamir edilemez bir hasar. Bu yüzden cezası de sonsuza dek sürmeli” dedi. Naeem Rashid, Tarrant’ı El Nur Camisi’nde durdurmaya çalışmış ve diğer masum insanların kaçması için zaman kazandırmıştı.
“HAYALLERİMİZİ ÖLDÜRDÜN”
Saldırılarda bacağından yaralanarak 3 ay hastanede kalan Motasim Uddin, “Olanları unutamıyorum. Gördüklerimi unutamıyorum. Deniyorum ama uyandığımda hala aklımda oluyor” dedi. Kolundan yaralanan Mohammed Siddiqui ise, Tarrant’ı ‘şeytan’ olarak çağırdı ve “Evet sana şeytan diyorum çünkü sen Allah’ın evine şeytani emellerle girdin ve masumları öldürdün. Arkadaşlarımın ve ailelerinin hayallerini öldürdün” dedi.
“ANNEMİ BENDEN ÇALDIN”
Saldırılarda annesi Linda’yı kaybeden Angela Armstrong, terörist Tarrant’a yönelik şu ifadeleri kullandı: “Annemi benden çaldın, onun sevgisini ve gücünü benden çaldın. Aynı şekilde sen de bir daha asla annenin sevgisini ve sıcaklığını hissedemeyeceksin. Annen için acı duysam da senin için hiçbir şey hissetmiyorum. Sen hiçbir şeysin. Sen o kafeste kısılıp kalmışken, annem özgür. Bu nedenle Tarrant'a kalan ömrünü, bozmaya ve yok etmeye çalıştığı çeşitlilik ve özgürlükte bulunan güzelliği ve hayatı düşünmek için kullanması için meydan okuyorum.”

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