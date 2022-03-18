Dünya Yeni Zelandada karaya vuran pilot balinalardan 31i telef oldu
OKYANUSYA

Yeni Zelanda'da karaya vuran pilot balinalardan 31'i telef oldu

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda karaya vuran 36 balinadan 31'inin telef olduğu, hayattaki 5 balinayı kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Yeni Zelandada karaya vuran pilot balinalardan 31i telef oldu
Farewell Spit koyunda, perşembe günü 36 pilot balina karaya vurdu.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, ülkenin Güney Adası'ndaki Farewell Spit koyunda, perşembe günü 36 pilot balina, henüz belirlenemeyen nedenle karaya vurdu.

Bölgeye ulaşan Koruma Departmanı ekiplerinin, hayatta kalan 5 pilot balinayı yeniden yüzdürmeye çalıştığı bildirildi.

  • Bir vatandaşın telefonla araması sonucunda durumdan haberdar olduklarını belirten Koruma Departmanı Operasyon Müdürü Dave Winterburn, ekiplerin hayatta kalan 5 balinaya bakım sağladığını, ancak "balinaların bir süredir suyun dışında olduğunu" söyledi.

Ekipler bölgeye ulaştığında balinalardan 31'inin ölmüş olduğunu hatırlatan Winterburn, bölgede sık yaşanan karaya vurma nedeninin bilinmediğini sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda'da pilot balinaların en fazla karaya vurduğu yer olarak bilinen Golden Bay Körfezi'nin bir kısmını oluşturan Farewell Spit koyu, denize yarım daire şeklinde 26 kilometre uzanıyor.

Koydaki en yüksek sayılı olay yaklaşık 700 memelinin karaya vurmasıyla Şubat 2017'de gerçekleşmiş, 300'den fazla balina telef olmuştu.

Yeni Zelanda kara sularındaki en yaygın balina türü olan ve boylarının 6 metreye kadar ulaştığı bilinen pilot balinalar, toplu karaya vurmalarıyla dikkati çekiyor.

Balinaların toplu karaya vurma nedenleri henüz belirsizliğini korurken, söz konusu memelilerin neden özellikle Farewell Spit'te sık sık karaya vurduklarını araştıran bilim insanlarının çalışmaları devam ediyor.

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