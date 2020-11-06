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Dünya Yerleşim yerlerine ateş açan Ermenistan ordusuna sert cevap Geri çekilmek zorunda kaldılar
ASYA

Yerleşim yerlerine ateş açan Ermenistan ordusuna sert cevap:

Yerleşim yerlerine ateş açan Ermenistan ordusuna sert cevap: Geri çekilmek zorunda kaldılar

Cephe hattında büyük kayıp veren Ermenistan ordusu Berd, Çemberek ve Vardenis’de Azerbaycan mevzilerine ve yerleşim yerlerine ateş açarken, saldırılara yönelik verilen karşılık sonrası Ermenistan güçlerinin cephenin bazı yerlerinde geri çekilmek zorunda kaldığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, işgal altındaki topraklarda gece boyunca Ermenistan güçleri çeşitli ateşli silahlar, toplar ve havanlarla Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzilerine ve cephenin muhtelif yönlerindeki yerleşim yerlerine ateş açtı.

Çatışmalar, özellikle Ağdara, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönünde değişen yoğunlukta devam etti.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı yerlerinde geri çekildiğini açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın sabah saatlerinde Berd, Çemberek ve Vardenis bölgelerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını açıkladı.

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