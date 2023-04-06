Yine ABD yine polis katliamı: 17 yaşındaki siyahi genci öldürdüler

Aracın hareket etmesiyle bir polis araçtan yola düştü, diğer polis ise arka koltukta şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Polis, birkaç kez uyarı yaptıktan sonra Martin’in arkasından 4-5 el ateş etti.

ABD Adalet Bakanlığı, 18 Mart’ta meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olayın son derece üzücü olduğu belirtilerek, “Birinin hayatını kaybetmesi her zaman trajik bir olaydır. Ancak bir çocuk söz konusu olduğunda bu çok daha acı verici” ifadeleri kullanıldı.