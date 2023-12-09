Yine Amalek ile katliam çağrısı

İşgalci İsrail yetkilileri, tahrif edilmiş Tevrat’tan İsrailoğulları’nın 3 bin yıl önceki düşmanları Amaleklere dair alıntılar yaparak Gazze’de soykırım çağrısı yapmaya devam ediyor. İşgalci Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ardından Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Arieh King de Amalekleri hatırlattı ve Filistinliler için skandal sözler kullandı.

Sosyal medya hesabından dün üzerleri soyulup rehin alınan Filistinlilerin fotosunu paylaşan King, “İsrail ordusu, Müslüman Nazilerle savaşmaya devam ediyor. Eğer orada ben olsaydım, D-9 buldozerleriyle bu yüzlerce karıncayı canlı canlı toprağa gömerdim. Bunlar insan değiller, insansı hayvanlar da değiller. Bunlar aşağılık insanlar ve bu şekilde davranılmayı hak ediyorlar. Amalek’in kalıntılarını silin” şeklinde nefret kustu. İşgalci ismin gönderisine dünyanın dört bir tarafından yoğun tepkiler geldi. King’in gönderisi daha sonra paylaşıldığı X tarafından sosyal medya platformunun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.