Yine kan dondurdu: Kim Jong Un görüntülü arama yapmayan eğitim bakanını idam etti

Kim Jong Un görüntülü arama yapmayan eğitim bakanını idam etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dünyayı dehşete düşüren bir haber geldi. Kuzey Kore lideri, bu kez yeterli görüntülü arama yapmayan eğitim bakanını öldürttü.

Uluslararası medya Güney Kore merkezli Daily NK gazetesinin haberini gündeme taşıdı, Kuzey Kore'deki vahşet ortaya çıktı.

EĞİTİM BAKANI İDAM EDİLDİ

Habere göre, Kim Jong-un yeterli görüntülü arama gerçekleştirmeyen Eğitim Bakanı'nı idam etti. Rejimin ilkelerini uygulamada başarısız olan Eğitim Bakanı ayrıca iş yükünden de şikayetçiydi.

Daily NK, haberini Kuzey Kore rejimindeki Organizasyon ve Rehberlik Departmanı'ndan (ODG) sızan bir belgeye dayandırdı. ODG'nin soruşturmasında eğitim komisyonunun başarısızlığı araştırıldı, bazı eğitimcilerin hükümetin politikalarını eleştirdiği belirlendi.

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Soruşturmanın ardından adı açıklanmayan eğitim bakanı idam edildi. Eğitim Bakanı Ri Guk Chol, ülkenin ilk üniversitesi olan başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Üniversitesi'nin rektörü olarak görev yapıyordu.

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