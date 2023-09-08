Yoga yapanları gördü: Toplu katliam zannetti

Rahatlamak için yapılan yoga bu sefer polis baskınıyla bitti.

İngiltere’nin doğusundaki Lincolnshire kentindeki ilginç ihbar güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Bir kafeye giden adam, yerde hareketsiz yatanları görünce polisi arayıp, toplu katliam ihbarı yaptı.

Polis yoga dersini bastı

Polis olay yerine hızla baskın düzenleyince yoga dersi yarıda kaldı.

Kafe yöneticileri ve yoga dersi öğrencileri, beklemedikleri polis baskınını görünce şaşkınlığa uğradı.

Durumun anlaşılmasının ardından polis memurları, ihbarın asılsız olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı.

"İyi niyetle"

Bu arada Lincolnshire Polisi herkesin güvende ve iyi durumda olduğunu teyit ederken, ihbarla ilgili inceleme başlatılmayacağını, çağrının "iyi niyetle" yapıldığını duyurdu.

"Gelirken yolda akıllarından neler geçtiğini bir an bile hayal edemiyoruz"

Baskın yapılan kafenin Facebook hesabından yapılan açıklamada ise “Böyle bir ihbarın ardından hızla harekete geçtikleri için Lincolnshire Polisi’ne teşekkür ederiz. Gelirken yolda akıllarından neler geçtiğini bir an bile hayal edemiyoruz.” denildi.







