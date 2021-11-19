Dünya Yolsuzlukla suçlanıyordu Avusturyada eski Başbakan Kurzun dokunulmazlığı kaldırıldı
AVRUPA

Yolsuzlukla suçlanıyordu: Avusturya’da eski Başbakan Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı

Avusturya Ulusal Meclisi, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz’un dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi.

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Haber Merkezi AA
Yolsuzlukla suçlanıyordu: Avusturya’da eski Başbakan Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı
Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Kurz görevinden istifa etmişti.

Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebi üzerine mecliste yapılan oturumda Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı.

Kurz’un dokunulmazlığının kalkmasıyla savcılık, eski başbakan hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını daha da genişletebilecek.

Savcılığın kendisine yönelik yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarını reddeden Kurz, konunun bir an evvel aydınlığa kavuşturulmasını istediğini açıklamıştı.

Avusturya’da 6 Ekim’de savcılık, aralarında Kurz’un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Bunun üzerine merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinde yönetim krizi ortaya çıkmış, Kurz’un istifasıyla koalisyon dağılmaktan kurtulmuştu.

Kurz’un boşalttığı koltuğa eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg getirilmişti.

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