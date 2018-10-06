Yolun ortasında yatağa konulmuş ceset bulundu

Suudi Arabistan'ın Abha şehrinde dün gece ilginç bir olay yaşandı. Bir yolun ortasında, yatağa bağlanmış ve battaniyeye sarılmış bir kişinin cesedi bulunduç

Suudi polisine göre, cesedin yasadışı bir göçmene ait olduğu ortaya çıktı.

منتشر الآن خبر ؛ جثة مربوطة على سرير في وسط الشارع في #ابها وتحديداً وادي الطالع .. منظر مخيف 💔 pic.twitter.com/dwcBFWs7Pk — محمد (@HF_C6) 4 Ekim 2018

Bir battaniyeye sarılmış ceset, demir bir yatak üzerinde yolun ortasına konmuş bir halde bulundu. Yerel kaynaklarda yer alan habere göre, polis ölen kişinin 20'li yaşlarında yasadışı bir erkeğe ait olduğunu ve silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit edildiğini açıkladı.