Dünya Yolun ortasında yatağa konulmuş ceset bulundu
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'da yolun ortasında ​yatağa konulmuş ceset bulundu

Yolun ortasında yatağa konulmuş ceset bulundu

Suudi Arabistan'da dün gece gizemli bir olay yaşandı. Abha kentinde yolun ortasına battaniyeye sarılarak demir bir yatağa konulmuş bir ceset bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yolun ortasında ceset bulundu.
Yolun ortasında ceset bulundu.

Suudi Arabistan'ın Abha şehrinde dün gece ilginç bir olay yaşandı. Bir yolun ortasında, yatağa bağlanmış ve battaniyeye sarılmış bir kişinin cesedi bulunduç

Suudi polisine göre, cesedin yasadışı bir göçmene ait olduğu ortaya çıktı.

Bir battaniyeye sarılmış ceset, demir bir yatak üzerinde yolun ortasına konmuş bir halde bulundu. Yerel kaynaklarda yer alan habere göre, polis ölen kişinin 20'li yaşlarında yasadışı bir erkeğe ait olduğunu ve silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit edildiğini açıkladı.

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