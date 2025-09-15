Yeni Şafak
Yönetmen Almodovar ve İspanyol sanatçılar İsrail'in Gazze'de katlettiği çocukların isimlerini okudu

Yönetmen Almodovar ve İspanyol sanatçılar İsrail'in Gazze'de katlettiği çocukların isimlerini okudu

17:4715/09/2025, Pazartesi
AA
İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocukların anılması için İspanya'nın başkenti Madrid'deki Sol Meydanı'nda eylem düzenlendi.
İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocukların anılması için İspanya'nın başkenti Madrid'deki Sol Meydanı'nda eylem düzenlendi.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımında katlettiği 18 bin 500'den fazla çocuğun isimleri aralarında ünlü yönetmen Pedro Almodovar'ın da olduğu bir grup İspanyol sanatçı tarafından okundu.

İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocukların anılması için İspanya'nın başkenti Madrid'de eylem düzenlendi.

Sol Meydanı'nda düzenlenen, Gazze'de öldürülen kız ve erkek çocukların isimlerinin okunduğu eylemin sabahki ilk bölümüne, aralarında Oscar ödüllü yönetmen Pedro Almodovar ile Cervantes Enstitüsü Direktörü Luis Garcia Montero, aktris Silvia Abascal, aktör Carlos Bardem ve şarkıcı Miguel Rios gibi tanınmış sanatçılar da katıldı.

Almodovar, eylem sırasında Gazzeli bir çocuğun mektubunu okudu.

İspanyol yönetmen, basına yaptığı açıklamada, İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesilmesinin tamamen meşru bir protesto olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olan bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech" adlı İsrail takımının La Vuelta'da olmasının protesto edilmesinin çok doğru olduğunu söyleyen Almodovar, "Netanyahu'nun adını taşıyan herhangi bir şeyin gelişmesini protesto etmek ve engellemek, bir yurttaşlık bilinci eylemidir. Gösterilerde, farklı yaşlarda, her kesimden insanı gördük. Bence çok kapsamlıydı." dedi.

Diğer yandan Cervantes Enstitüsü Direktörü Montero da "Benim adım Luis ve 66 yaşındayım. Sosyal ve dayanışma örgütleriyle birlikte size soruyorum. Uluslararası onurun enkazı altında kaybolmuş bir çocuk olarak adınız nedir? Benim adım Luis. Yaşlandım ama televizyonda yayınlanan bir soykırımın aşağılayıcılığını ya da bizi katliam hakkında bilgilendirmeye çalışan gazetecilerin bu kadar kanlı ve utanmazca zulme uğramalarını hiç yaşamadım." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımında katlettiği 18 bin 500'den fazla çocuğun isimlerinin teker teker okunduğu, dinleyicilerin her çocuk için "öldürüldü" diyerek eşlik ettiği ve 12 saate yakın süren eylem ikinci kez Madrid sokaklarında yapılıyor.



