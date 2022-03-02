Dünya YPG/PKK Suriyede silahlı kadrosuna katmak için dört çocuğu daha ailesinden kopardı
ORTADOĞU

YPG/PKK Suriye'de silahlı kadrosuna katmak için dört çocuğu daha ailesinden kopardı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinden 14-16 yaşlarındaki dört çocuğu daha silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

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Haber Merkezi AA
YPG/PKK Suriyede silahlı kadrosuna katmak için dört çocuğu daha ailesinden kopardı
YPG/PKK, Suriye'de silahlı kadrosuna katmak için dört çocuğu daha ailesinden kopardı.

Terör örgütü YPG/PKK, "bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocuk savaşçı kullanmaya devam ediyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, silahlı kadrosu için Halep iline bağlı Aynularab ilçesinden dört çocuğu kaçırdı.

Aynularab'ın batı kırsalındaki Eşme köyünden 26 Şubat'ta 14 yaşındaki Sevsen Derviş ve 16 yaşındaki Nisrin Habaş'ı kaçıran teröristler, 28 Şubat’ta da Tel Haceb köyünden 14 yaşındaki Muhammed Muhammed ile 14 yaşındaki Diyar Muhammed'i kaçırarak alıkoydu.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR), 16 Aralık 2021'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde, 1 Ekim-15 Aralık 2021'de silahlı kadrosuna katmak için en az 19 çocuğu kaçırdığı bilgisine yer verilmişti.

YPG/PKK'nın, çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

MSB duyurdu: İki bölgede 5 terörist öldürüldü
GÜNDEM
MSB duyurdu: İki bölgede 5 terörist öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'deki sivillere huzur vermiyor
FOTOĞRAF 12
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YPGPKK'lı teröristler, terörden arındırılmış bölgelere saldırarak, sivilleri hedef almaya devam ediyor.
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesindeki siviller, YPGPKK'nın roketli saldırılarına maruz kalan bölgelerin başında geliyor.
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Örgütün dün akşam saatlerinde yaptığı roketli saldırısında, yaklaşık 450 bin sivilin yaşadığı Bab ilçe merkezinde birçok ev, dükkan ve araç zarar gördü.
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Bab'daki siviller, örgüt saldırıları sonrası oluşan zararı karşılayacak imkanlarının olmadığından şikayet ediyor.
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Saldırıların son bulmasını isteyen siviller, terör örgütü YPGPKK'nın bölgeden uzaklaştırılmasını istiyor.
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Okulundan çıktığı sırada saldırılara tanık olan 16 yaşındaki Coher Debek, \"Mahalleye ulaştığımda roketler arkama düştü. Burada döviz satan, manav ve motor ustaları öldü.\" dedi.
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YPGPKK'ya öfkeli olan Debek, \"Hayallerimiz örgütün elinde son buluyor. Ölenlerin ne suçu vardı? Neden öldüler? Neden kurtarılan bu bölgeye füzelerle saldırıyorlar? Çok şükür ailemden zarar gören olmadı. Sadece evimiz zarar gördü.\" diye konuştu.<br>
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\"Terör örgütü huzuru ve güveni bozuyor\"Saldırıda komşusu ölen Ahmed Samo, olay sırasında oğluyla evde yemek yediğini belirterek, \"Roket komşumuzun evi ile evimin arasına düştü. Çok şükür bizde bir şey yok ama komşumuz hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Terör örgütü huzuru ve güveni bozuyor. Yetkililerden terör örgütünün uzaklaştırtılmasını istiyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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<br>\"Kadın ve çocuklar çok korktu\"Saldırının görgü tanıklarından 63 yaşındaki Abdulmunim Gazal, evlerinin saldırıda zarar gördüğünü söyledi.
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Gazal, \"4 çocuğumla bu evde yaşıyorum. Saldırılar oldu çok şükür canımıza bir şey olmadı. Ancak evimiz zarar gördü. Yiyecek ekmek paramız yok evimi nasıl tamir edeceğim? Kadın ve çocuklar çok korktu.\" şeklinde konuştu.<br>\"Örgütün bu saldırıları sadece sivillere yönelik\"Bab'daki sivillerden 65 yaşındaki Cemal Susan de YPGPKK'nın saldırısına sert tepki gösterdi.
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Susan, \"5 çocuğumla Bab'da yaşıyorum. Sivillerin hiçbir suçu yok. Evlerimizi yıktılar. Örgütün bu saldırıları sadece sivillere yönelik.\" dedi.
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<br>Terör örgütü YPGPKK, yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat ilçeleri cephe hatlarından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere sık sık saldırılar düzenliyor.
Terör örgütü YPG/PKK Suriye'deki sivillere huzur vermiyor
Terör örgütü YPG/PKK, yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat ilçelerinden Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere saldırılar düzenledi. Suriye'de yaşayan Susan, "5 çocuğumla Bab'da yaşıyorum. Sivillerin hiçbir suçu yok. Evlerimizi yıktılar. Örgütün bu saldırıları sadece sivillere yönelik." ifadelerini kullandı.
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