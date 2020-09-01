Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya YPG/PKKlı teröristler Suriyede bir kız çocuğunu daha kaçırdı
ORTADOĞU

YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de bir kız çocuğunu daha kaçırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Kamışlı'nın batısında yer alan Haram Şeyho köyünden 13 yaşındaki bir kız çocuğunu daha kaçırdı. Teröristlerle kızları kaçırılan aile arasında yaşanan arbedede bir örgüt mensubu yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları ailelerinden kopararak alıkoymaya devam ediyor. Terör örgütü, işgal ettiği Kamışlı'nın batısında yer alan Haram Şeyho köyünden 13 yaşındaki bir kız çocuğunu daha kaçırdı.

Kızlarının örgüt tarafından kaçırıldığını öğrenen aile ve komşuları, Kamışlı'da örgüt unsurlarının konuşlandığı binanın çevresini kuşatarak çocuğu geri istedi.

  • Toplanan kalabalık ile örgüt unsurları arasında çıkan arbedede bir örgüt mensubu ateşli silahla yaralandı. Teröristler, olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda unsur sevk ederek kalabalığı dağıttı. Örgütün kaçırdığı kız çocuğundan henüz haber alınamıyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde çok sayıda çocuğu kaçırarak zorla silah altına almıştı.

PKK Suriye’de yine çocuk kaçırdı: PKK Suriye'de bir haftada ikisi kız olmak üzere dört çocuğu daha kaçırdı
DÜNYA
PKK Suriye’de yine çocuk kaçırdı: PKK Suriye'de bir haftada ikisi kız olmak üzere dört çocuğu daha kaçırdı

YPG/PKK'nın çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansıdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırdığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran'da yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak'ta yayımladığı raporda da YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisinde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün "Bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

PKK yüzlerce genci kaçırdı: PKK hain planlarına sivilleri alet ediyor
GÜNDEM
PKK yüzlerce genci kaçırdı: PKK hain planlarına sivilleri alet ediyor
Abone Ol Google News
ABDye sert uyarı

ABD'ye sert uyarı

Rumlara silah ambargosunu kaldırdılar.
Mahalleyi korkutan cenaze

Mahalleyi korkutan cenaze

​Kaldırımları çamaşır suyuyla yıkadılar.
Kırmızı çizgiyi Macrona iade ederiz

Kırmızı çizgiyi
Macron'a iade ederiz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklama.
Artış devam ediyor

Artış devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'ın Türkiye korkusu

Yunanistan'ın Türkiye korkusu

​Ordu için harekete geçtiler.
Ukrayna bunu konuşuyor

Ukrayna bunu konuşuyor

Üniversite laboratuvarını uyuşturucu imalathanesine çevirdiler...
Fcaebook<br>Müslümanların haklarını çiğnetiyor

Fcaebook
Müslümanların haklarını çiğnetiyor

İfade hürriyeti ve azınlık haklarına büyük darbe.

​CHP'yi destekleyen kanalı Akın İpek kurdurtmuş...

Sokak ortasında öldürüldü

Sokak ortasında öldürüldü

​Hayatını kaybeden başpehlivanın son paylaşımı yürek burktu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.