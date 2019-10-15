Dünya YPG/PKKlı teröristler yerel Arap halkının kıyafetlerini giyerek kaçmaya başladı
BARIŞ PINARI HAREKATI

YPG/PKK'lı teröristler yerel Arap halkının kıyafetlerini giyerek kaçmaya başladı

TSK'nın, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, PKK/YPG'li teröristlerin bölgedeki yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giyerek halkın arasına karışıp kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Terör örgütünün ayrıca TSK'nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek, uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı da belirlendi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütünün sözde sorumluları silahlarını bırakıp kaçmaya başladı.
Terör örgütünün sözde sorumluları silahlarını bırakıp kaçmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, PKK/YPG'li teröristlerin sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Terör örgütünün sözde sorumluları silahlarını bırakıp kaçmaya başladı.

SİLAHLARI HALKIN ARASINA BIRAKIP YEREL HALKIN KIYAFETLERİ İLE KAÇIYORLAR

  • Rasulayn ve Tel Abyad'ın kontrol altına alındığı harekatta, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi.
Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
  • Örgütün ayrıca tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi.

Barış Pınarı Harekatı: Teröristlerin ağır silahları nerede?
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Barış Pınarı Harekatı: Teröristlerin ağır silahları nerede?

ÇOLUK ÇOCUK GÖZETMEKSİZİN ÖLÜME GÖNDERİYORLAR

Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan, "terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak gözünü kırpmadan ölüme gönderdiği" bilgisi de teslim olan teröristlerin ifadelerinde yer aldı.

Terör örgütünün sözde sorumluları silahlarını bırakıp kaçmaya başladı.

TSK'NIN ENVANTERİNDEKİ SİLAHLARA BENZER SİLAHLARLA SALDIRI DÜZENLEYEREK ULUSLARARASI KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı ile dağılan terör örgütü, bir yandan da uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor.

Tel Abyadlılar Barış Pınarı ile terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı
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Tel Abyadlılar Barış Pınarı ile terörden kurtarılan ilçelerine dönmeye başladı
  • TSK'nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin, böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ifade ediliyor.

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