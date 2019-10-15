YPG/PKK'lı teröristler yerel Arap halkının kıyafetlerini giyerek kaçmaya başladı TSK'nın, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, PKK/YPG'li teröristlerin bölgedeki yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giyerek halkın arasına karışıp kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Terör örgütünün ayrıca TSK'nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek, uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı da belirlendi.

Haber Merkezi 15 Ekim 2019, 14:04 Son Güncelleme: 15 Ekim 2019, 14:19 AA